Almacenes en venta en Noguinsk, Rusia

bienes raíces comerciales
9
9 propiedades total found
Almacén 9 316 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 9 316 m²
Noguinsk, Rusia
Área 9 316 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, el pueblo de Zatie, ter Tec…
$146,968
Almacén 11 805 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 11 805 m²
Noguinsk, Rusia
Área 11 805 m²
Piso 1
Complejo de producción y almacén. Un área protegida cercada. Vigilancia de video en el compl…
$17,88M
Almacén 11 805 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 11 805 m²
Noguinsk, Rusia
Área 11 805 m²
Piso 1
Complejo de producción y almacén de clase "A" Un área protegida con videovigilancia. Limpie…
$167,616
Almacén 6 999 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 6 999 m²
Noguinsk, Rusia
Área 6 999 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 6999,2 …
$103,060
Almacén 23 610 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 23 610 m²
Noguinsk, Rusia
Área 23 610 m²
Piso 1
Complejo de producción y almacén de clase "A" Un área protegida con videovigilancia. Limpie…
$335,232
Almacén 5 904 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 5 904 m²
Noguinsk, Rusia
Área 5 904 m²
Piso 1
Venta Complejo de producción y almacén de clase "A" Un área protegida con videovigilancia. …
$8,94M
Almacén 5 904 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 5 904 m²
Noguinsk, Rusia
Área 5 904 m²
Piso 1
Complejo de producción y almacén de clase "A" Un área protegida con videovigilancia. Limpie…
$83,829
Almacén 23 610 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 23 610 m²
Noguinsk, Rusia
Área 23 610 m²
Piso 1
Venta Complejo de producción y almacén de clase "A" Un área protegida con videovigilancia. …
$35,76M
Almacén 16 985 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 16 985 m²
Noguinsk, Rusia
Área 16 985 m²
Piso 1
En el nuevo complejo de almacén de clase "A", situado en el distrito urbano de Bogorodsky, e…
$250,093
