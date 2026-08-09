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Almacenes en venta en Kommunarka, Rusia

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9 propiedades total found
Almacén 2 094 m² en Kommunarka, Rusia
Almacén 2 094 m²
Kommunarka, Rusia
Área 2 094 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. d Moscow, Kommunarka district, square 3, 1 floor (Sou…
$51,889
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Almacén 16 696 m² en Kommunarka, Rusia
Almacén 16 696 m²
Kommunarka, Rusia
Área 16 696 m²
Piso 1
ID: w8511 El precio propuesto de la propiedad incluye: Construcción de marco modular (16695 …
$20,76M
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Almacén 1 543 m² en Kommunarka, Rusia
Almacén 1 543 m²
Kommunarka, Rusia
Área 1 543 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. d Moscow, Kommunarka district, square 3, 1 floor (Sou…
$38,223
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TekceTekce
Almacén 8 186 m² en Kommunarka, Rusia
Almacén 8 186 m²
Kommunarka, Rusia
Área 8 186 m²
Piso 1
Los pisos son una placa de topping. ID: w13611
$170,468
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Almacén 2 800 m² en Kommunarka, Rusia
Almacén 2 800 m²
Kommunarka, Rusia
Área 2 800 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. d Moscow, Kommunarka district, Mamyri v…
$56,230
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Almacén 7 035 m² en Kommunarka, Rusia
Almacén 7 035 m²
Kommunarka, Rusia
Área 7 035 m²
Piso 1
El nuevo almacén Clase A está disponible para alquiler. Adecuado para fines de producción (p…
$174,299
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Almacén 2 106 m² en Kommunarka, Rusia
Almacén 2 106 m²
Kommunarka, Rusia
Área 2 106 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. d Moscow, Kommunarka district, square 3, 1 floor (Sou…
$52,174
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Almacén 2 241 m² en Kommunarka, Rusia
Almacén 2 241 m²
Kommunarka, Rusia
Área 2 241 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. d Moscow, Kommunarka district, square 3, 1 floor (Sou…
$55,512
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Almacén 14 307 m² en Kommunarka, Rusia
Almacén 14 307 m²
Kommunarka, Rusia
Área 14 307 m²
Piso 1
Superficie total del complejo de almacén: 14.307.42 m2 Marca de almacén 0 - 8 401.71 m2, Ram…
$354,470
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