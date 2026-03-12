Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Troitsk
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Troitsk, Rusia

bienes raíces comerciales
31
31 propiedad total found
Almacén 20 432 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 20 432 m²
Troitsk, Rusia
Área 20 432 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13765
$36,94M
Almacén 4 905 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 4 905 m²
Troitsk, Rusia
Área 4 905 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13770
$8,87M
Almacén 1 048 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 1 048 m²
Troitsk, Rusia
Área 1 048 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13762
$1,89M
Almacén 800 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 800 m²
Troitsk, Rusia
Área 800 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 ID: w13760
$1,74M
Almacén 1 635 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 1 635 m²
Troitsk, Rusia
Área 1 635 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13764
$2,96M
Almacén 1 204 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 1 204 m²
Troitsk, Rusia
Área 1 204 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13763
$2,18M
Almacén 781 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 781 m²
Troitsk, Rusia
Área 781 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13774
$1,41M
Almacén 4 063 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 4 063 m²
Troitsk, Rusia
Área 4 063 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 ID: w13758
$8,83M
Almacén 3 052 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 3 052 m²
Troitsk, Rusia
Área 3 052 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 ID: w13756
$6,64M
Almacén 3 100 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 3 100 m²
Troitsk, Rusia
Área 3 100 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13768
$5,60M
Almacén 3 270 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 3 270 m²
Troitsk, Rusia
Área 3 270 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13769
$5,91M
Almacén 609 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 609 m²
Troitsk, Rusia
Área 609 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13772
$1,10M
Almacén 2 067 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 2 067 m²
Troitsk, Rusia
Área 2 067 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13766
$3,74M
Almacén 6 540 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 6 540 m²
Troitsk, Rusia
Área 6 540 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13773
$11,82M
Almacén 795 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 795 m²
Troitsk, Rusia
Área 795 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 ID: w13759
$1,73M
Almacén 1 606 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 1 606 m²
Troitsk, Rusia
Área 1 606 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 ID: w13754
$3,49M
Almacén 829 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 829 m²
Troitsk, Rusia
Área 829 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13777
$1,50M
Almacén 2 041 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 2 041 m²
Troitsk, Rusia
Área 2 041 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 ID: w13755
$4,44M
Almacén 1 011 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 1 011 m²
Troitsk, Rusia
Área 1 011 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 ID: w13757
$2,20M
Almacén 1 034 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 1 034 m²
Troitsk, Rusia
Área 1 034 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13761
$1,87M
Almacén 8 172 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 8 172 m²
Troitsk, Rusia
Área 8 172 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13775
$14,77M
Almacén 602 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 602 m²
Troitsk, Rusia
Área 602 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13771
$1,09M
Almacén 818 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 818 m²
Troitsk, Rusia
Área 818 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13776
$1,48M
Almacén 2 236 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 2 236 m²
Troitsk, Rusia
Área 2 236 m²
Piso 1
Una clase B planta de producción se ofrece a la venta. d Moscow, Troitsk district, q-l 203, …
$4,41M
Almacén 2 454 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 2 454 m²
Troitsk, Rusia
Área 2 454 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13767
$4,44M
Almacén 9 833 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 9 833 m²
Troitsk, Rusia
Área 9 833 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13778
$17,78M
Almacén 3 211 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 3 211 m²
Troitsk, Rusia
Área 3 211 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 ID: w13409
$6,98M
Almacén 827 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 827 m²
Troitsk, Rusia
Área 827 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 ID: w12667
$1,80M
Almacén 1 590 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 1 590 m²
Troitsk, Rusia
Área 1 590 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 ID: w12669
$3,46M
Almacén 8 227 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 8 227 m²
Troitsk, Rusia
Área 8 227 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. d Moscow, Troitsk district, Evseyevo village, 53, 1…
$192,394
