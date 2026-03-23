Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Bykovo
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Bykovo, Rusia

bienes raíces comerciales
6
Almacén Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Almacén 1 924 m² en Bykovo, Rusia
Almacén 1 924 m²
Bykovo, Rusia
Área 1 924 m²
Piso 1
El almacén Clase B se ofrece para alquilar. Ubicación: MO, Ramenskoye, pueblo de Bykovo, a 2…
$27,921
Dejar una solicitud
Almacén 2 022 m² en Bykovo, Rusia
Almacén 2 022 m²
Bykovo, Rusia
Área 2 022 m²
Piso 1
El almacén Clase B se ofrece para alquilar. Ubicación: MO, Ramenskoye, pueblo de Bykovo, a 2…
$29,339
Dejar una solicitud
Almacén 10 300 m² en Bykovo, Rusia
Almacén 10 300 m²
Bykovo, Rusia
Área 10 300 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, d Ramenskoye, Bykovo, …
$136,339
Dejar una solicitud
Almacén 2 022 m² en Bykovo, Rusia
Almacén 2 022 m²
Bykovo, Rusia
Área 2 022 m²
Piso 1
ID: L5279 El almacén de clase "B" se ofrece para sublease. Ubicación: Región de Moscú, Ramen…
$29,339
Dejar una solicitud
Almacén 1 700 m² en Bykovo, Rusia
Almacén 1 700 m²
Bykovo, Rusia
Área 1 700 m²
Piso 1
Almacen de clase B para alquiler La superficie total del almacén es de 1700 m2. La altura d…
$25,479
Dejar una solicitud
Almacén 5 260 m² en Bykovo, Rusia
Almacén 5 260 m²
Bykovo, Rusia
Área 5 260 m²
Piso 1
Almacen de clase B para alquiler La superficie total del almacén es de 5260 m2, incluyendo …
$78,835
Dejar una solicitud
Almacén 1 924 m² en Bykovo, Rusia
Almacén 1 924 m²
Bykovo, Rusia
Área 1 924 m²
Piso 1
ID: L5280 El almacén Clase "B" se ofrece para alquilar. Ubicación: Región de Moscú, Ramensko…
$27,921
Dejar una solicitud
Almacén 4 079 m² en Bykovo, Rusia
Almacén 4 079 m²
Bykovo, Rusia
Área 4 079 m²
Piso 1
ID: L5278 El almacén Clase "B" se ofrece para alquilar. Ubicación: Región de Moscú, Ramensko…
$59,190
Dejar una solicitud
Almacén 4 079 m² en Bykovo, Rusia
Almacén 4 079 m²
Bykovo, Rusia
Área 4 079 m²
Piso 1
Los almacenes Clase B se ofrecen para alquilar. Ubicación: MO, Ramenskoye, pueblo de Bykovo,…
$59,190
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir