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Almacenes en venta en Púshkino, Rusia

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2 propiedades total found
Almacén 5 500 m² en Púshkino, Rusia
Almacén 5 500 m²
Púshkino, Rusia
Área 5 500 m²
Piso 1
En venta se ofrece una cálida clase de almacén "B+". El área total es de 6500m2. Ubicación -…
$13,00M
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Almacén 9 500 m² en Púshkino, Rusia
Almacén 9 500 m²
Púshkino, Rusia
Área 9 500 m²
Piso 1
Ofrecido para alquiler a largo plazo - moderno complejo de almacén (2025) La solución ideal…
$157,552
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