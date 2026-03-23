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Almacenes en venta en Oréjovo-Zúyevo, Rusia

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2 propiedades total found
Almacén 16 526 m² en Oréjovo-Zúyevo, Rusia
Almacén 16 526 m²
Oréjovo-Zúyevo, Rusia
Área 16 526 m²
Piso 1
CARACTERÍSTICAS ¿Qué? La plaza común 16252 metros cuadrados. _ 1 area: 763.7 m2, 715.7 m2, 1…
$201,417
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Almacén 13 500 m² en Oréjovo-Zúyevo, Rusia
Almacén 13 500 m²
Oréjovo-Zúyevo, Rusia
Área 13 500 m²
Piso 1
Una clase C almacén frío se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Orekhovo-Zuevo, calle Kir…
$27,423
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