Almacenes en venta en Obukhovo, Rusia

bienes raíces comerciales
13
13 propiedades total found
Almacén 12 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 12 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 12 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park…
$202,676
Almacén 100 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 100 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 100 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park…
$2,07M
Almacén 3 751 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 3 751 m²
Obukhovo, Rusia
Área 3 751 m²
Piso 1
F-A: Se ofrece un almacén Clase "A" para alquilar. Ubicación: MO, Noginsk, RP Obukhovo, a 25…
$57,919
Almacén 6 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 6 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 6 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park…
$101,338
Almacén 15 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 15 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 15 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, RP Obukhovo, ter Atlant Par…
$271,555
Almacén 20 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 20 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 20 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park…
$337,793
Almacén 50 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 50 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 50 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park…
$844,482
Almacén 1 627 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 1 627 m²
Obukhovo, Rusia
Área 1 627 m²
Piso 1
Ofrecido para alquiler de almacén de 1626.7m2 Zona de almacén - 1479.2m2, oficina 147,5m2 su…
$25,118
Almacén 3 847 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 3 847 m²
Obukhovo, Rusia
Área 3 847 m²
Piso 1
Una clase Un almacén caliente calentado se ofrece para alquilar. Región de Moscú, Noginsk, R…
$59,406
Almacén 3 935 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 3 935 m²
Obukhovo, Rusia
Área 3 935 m²
Piso 1
Alquiler de almacén clase "A" Ubicación: Región de Moscú, distrito de Noginsky Acceso conve…
$50,280
Almacén 25 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 25 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 25 000 m²
Piso 1
Alquiler de almacén clase "A" Ubicación: Región de Moscú, distrito de Noginsky Acceso conve…
$452,591
Almacén 50 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 50 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 50 000 m²
Piso 1
Alquiler de almacén clase "A" Ubicación: Región de Moscú, distrito de Noginsky Acceso conve…
$905,183
Almacén 4 592 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 4 592 m²
Obukhovo, Rusia
Área 4 592 m²
Piso 1
Alquiler de almacén clase "A" Ubicación: Región de Moscú, distrito de Noginsky Acceso conve…
$80,680
