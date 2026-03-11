Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Almacenes en venta en Moscú, Rusia

Almacén 5 518 m² en Moscú, Rusia
Almacén 5 518 m²
Moscú, Rusia
Área 5 518 m²
Piso -1
Se ofrece una instalación de producción climatizada de clase B+ para la venta. d Moscow, Rya…
$15,51M
Almacén 1 440 m² en Distrito federal Central, Rusia
Almacén 1 440 m²
Distrito federal Central, Rusia
Área 1 440 m²
Piso 1
Ubicación: d Moscú, distrito de Krasnopahorsky, pueblo de Shakhovo, 1f • 5-7 minutos a Ring …
$16,562
Almacén 1 574 m² en Moscú, Rusia
Almacén 1 574 m²
Moscú, Rusia
Área 1 574 m²
Piso 2
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. d Moscow, Ryabinova Street, e 37 página…
$31,479
Almacén 6 540 m² en Distrito federal Central, Rusia
Almacén 6 540 m²
Distrito federal Central, Rusia
Área 6 540 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13741
$12,15M
Almacén 9 140 m² en Moscú, Rusia
Almacén 9 140 m²
Moscú, Rusia
Área 9 140 m²
Piso 1
El edificio es de un solo volumen, calefacción, columnas de paso 6x18 m., tiene techos altos…
$12,32M
Almacén 3 270 m² en Distrito federal Central, Rusia
Almacén 3 270 m²
Distrito federal Central, Rusia
Área 3 270 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13738
$6,07M
Almacén 9 140 m² en Moscú, Rusia
Almacén 9 140 m²
Moscú, Rusia
Área 9 140 m²
Piso 1
El edificio es de un solo volumen, calefacción, columnas de paso 6x18 m., tiene techos altos…
$237,494
Almacén 205 m² en Moscú, Rusia
Almacén 205 m²
Moscú, Rusia
Área 205 m²
Piso 3
Clase A almacén se ofrece a la venta. d Moscú, Stavropolskaya St., 41A, 3rd floor (South-Eas…
$524,785
Almacén 2 236 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 2 236 m²
Troitsk, Rusia
Área 2 236 m²
Piso 1
Una clase B planta de producción se ofrece a la venta. d Moscow, Troitsk district, q-l 203, …
$4,41M
Almacén 2 600 m² en Shcherbinka, Rusia
Almacén 2 600 m²
Shcherbinka, Rusia
Área 2 600 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén cálido de clase B+. d Moscú, Shcherbinka, autopista Simferopol, 12, 1 p…
$41,864
Almacén 2 250 m² en Moscú, Rusia
Almacén 2 250 m²
Moscú, Rusia
Área 2 250 m²
Piso 2
Capacidad 5 MW Abrazadera y grúa, es posible conducir al primer piso de transporte grande 2 …
$38,811
Almacén 2 000 m² en Moscú, Rusia
Almacén 2 000 m²
Moscú, Rusia
Área 2 000 m²
Piso -1
Una clase B almacén frío se ofrece para alquiler. d Moscow, Caucasian B-R, 57 p. 7, -1 floor…
$54,311
Almacén 2 067 m² en Distrito federal Central, Rusia
Almacén 2 067 m²
Distrito federal Central, Rusia
Área 2 067 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13737
$3,84M
Almacén 818 m² en Distrito federal Central, Rusia
Almacén 818 m²
Distrito federal Central, Rusia
Área 818 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13742
$1,52M
Almacén 14 014 m² en Moscú, Rusia
Almacén 14 014 m²
Moscú, Rusia
Área 14 014 m²
Piso 1
La superficie total es de 14 014 m2. Edificio "A" -11 746 m2. Edificio "B": - 2268 m2. Grupo…
$42,98M
Almacén 5 151 m² en Moscú, Rusia
Almacén 5 151 m²
Moscú, Rusia
Área 5 151 m²
Piso 1
Se ofrece una instalación de producción climatizada de clase B+ para la venta. d Moscú, Ryab…
$15,80M
Almacén 78 100 m² en Zelenogrado, Rusia
Almacén 78 100 m²
Zelenogrado, Rusia
Área 78 100 m²
Piso 1
La superficie total de tierra es de 13,4 hectáreas (7 parcelas). El área de edificios en la …
$51,12M
Almacén 829 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 829 m²
Troitsk, Rusia
Área 829 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13777
$1,50M
Almacén 2 268 m² en Moscú, Rusia
Almacén 2 268 m²
Moscú, Rusia
Área 2 268 m²
Piso 1
Se ofrece a la venta una planta de producción climatizada. d Moscú, calle Saltykovskaya, 24,…
$6,96M
Almacén 18 000 m² en Moscú, Rusia
Almacén 18 000 m²
Moscú, Rusia
Área 18 000 m²
Piso 1
La sección que se examina se encuentra en el Distrito Administrativo Sudoriental de Moscú (Y…
$7,67M
Almacén 2 000 m² en Moscú, Rusia
Almacén 2 000 m²
Moscú, Rusia
Área 2 000 m²
Piso 4
Una clase B caliente almacén caliente se ofrece para alquiler. d Moscú, Reserva Cáucasiana, …
$50,051
Almacén 8 978 m² en Moscú, Rusia
Almacén 8 978 m²
Moscú, Rusia
Área 8 978 m²
Piso 1
Complejo de oficina y almacén en el territorio de la planta abrasiva de Moscú. 2 edificios c…
$5,77M
Almacén 1 034 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 1 034 m²
Troitsk, Rusia
Área 1 034 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13761
$1,87M
Almacén 1 203 m² en Distrito federal Central, Rusia
Almacén 1 203 m²
Distrito federal Central, Rusia
Área 1 203 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13733
$2,23M
Almacén 8 172 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 8 172 m²
Troitsk, Rusia
Área 8 172 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13775
$14,77M
Almacén 3 001 m² en Moscú, Rusia
Almacén 3 001 m²
Moscú, Rusia
Área 3 001 m²
Piso 3
Una clase B caliente almacén caliente se ofrece para alquiler. d Moscú, Parlamento Cáucaso, …
$75,111
Almacén 3 941 m² en Moscú, Rusia
Almacén 3 941 m²
Moscú, Rusia
Área 3 941 m²
Piso 2
Se ofrece una instalación de producción climatizada de clase B+ para la venta. d Moscú, Ryab…
$11,08M
Almacén 1 350 m² en Moscú, Rusia
Almacén 1 350 m²
Moscú, Rusia
Área 1 350 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Khimki, Mkr Planernaya, 1 planta (…
$27,609
Almacén 1 635 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 1 635 m²
Troitsk, Rusia
Área 1 635 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar - Junio 2026. ID: w13764
$2,96M
Almacén 4 063 m² en Troitsk, Rusia
Almacén 4 063 m²
Troitsk, Rusia
Área 4 063 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 ID: w13758
$8,83M
