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Almacenes en venta en Podolsk, Rusia

bienes raíces comerciales
38
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38 propiedades total found
Almacén 1 076 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 1 076 m²
Podolsk, Rusia
Área 1 076 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Podolsk, pueblo de Koledino, ter K…
$18,177
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Almacén 2 118 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 2 118 m²
Podolsk, Rusia
Área 2 118 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Podolsk, pueblo de Koledino, ter K…
$35,777
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Almacén 3 615 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 3 615 m²
Podolsk, Rusia
Área 3 615 m²
Piso 1
La solución ideal para su negocio: un amplio almacén con una oficina y su propio territorio,…
$53,652
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Almacén 3 000 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 3 000 m²
Podolsk, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, Podolsk, calle Shamotn…
$44,710
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Almacén 2 003 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 2 003 m²
Podolsk, Rusia
Área 2 003 m²
Piso 1
ID: L5632 En la clase "A" complejo industrial y almacén, se ofrecen instalaciones aisladas c…
$3,90M
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Almacén 1 042 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 1 042 m²
Podolsk, Rusia
Área 1 042 m²
Piso 1
Luz Indastrial En el complejo de producción y almacén de clase "B+" se ofrecen habitaciones …
$15,530
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Almacén 2 907 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 2 907 m²
Podolsk, Rusia
Área 2 907 m²
Piso 1
ID: L5636 En la clase "A" complejo industrial y almacén, se ofrecen instalaciones aisladas c…
$5,67M
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Almacén 1 900 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 1 900 m²
Podolsk, Rusia
Área 1 900 m²
Piso 1
Parámetros de la habitación: - Calefacción: Entendido. - Tipo de piso: hormigón. - Puerta: 2…
$23,846
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Almacén 1 800 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 1 800 m²
Podolsk, Rusia
Área 1 800 m²
Piso 1
Consta de dos plantas de 900 metros cuadrados, suelo laminado y porcelana, hay calefacción c…
$32,191
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Almacén 2 729 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 2 729 m²
Podolsk, Rusia
Área 2 729 m²
Piso 1
ID: L4886 En la clase "A" complejo de producción y almacén, se ofrecen locales aislados con …
$48,807
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Almacén 53 216 m² en Podolsk Urban Okrug, Rusia
Almacén 53 216 m²
Podolsk Urban Okrug, Rusia
Área 53 216 m²
Piso 1
Clase Un almacén calentado para alquiler Zona: Total - 53 215 m2, parte de la oficina - 5 3…
$1,03M
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Almacén 2 084 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 2 084 m²
Podolsk, Rusia
Área 2 084 m²
Piso 1
Luz Indastrial Alquiler de locales aislados en el complejo de producción y almacén El compl…
$31,060
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Almacén 21 663 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 21 663 m²
Podolsk, Rusia
Área 21 663 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Podolsk, pueblo de Koledino, ter K…
$408,939
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Almacén 6 450 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 6 450 m²
Podolsk, Rusia
Área 6 450 m²
Piso 1
Clase Un área de almacén se ofrece para alquiler. Ubicación: MO, Podolsk, Mkr Klimovsk. La a…
$111,802
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Almacén 3 084 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 3 084 m²
Podolsk, Rusia
Área 3 084 m²
Piso 1
ID: w10791 Venta es un edificio de producción situado en el territorio de la planta electrom…
$3,10M
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Almacén 53 216 m² en Podolsk Urban Okrug, Rusia
Almacén 53 216 m²
Podolsk Urban Okrug, Rusia
Área 53 216 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total 53.215 m2,…
$1,03M
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Almacén 1 011 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 1 011 m²
Podolsk, Rusia
Área 1 011 m²
Piso 1
ID: L5950 En la clase "A" complejo industrial y almacén, se ofrecen instalaciones aisladas c…
$1,97M
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Almacén 3 725 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 3 725 m²
Podolsk, Rusia
Área 3 725 m²
Piso 1
Una clase B complejo de propiedades calentadas se ofrece a la venta. Región de Moscú, Podols…
$3,34M
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Almacén 4 942 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 4 942 m²
Podolsk, Rusia
Área 4 942 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Podolsk, pueblo de Koledino, ter K…
$93,296
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Almacén 3 084 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 3 084 m²
Podolsk, Rusia
Área 3 084 m²
Piso 1
Se ofrece un edificio de producción ubicado en el territorio de la planta electromecánica Po…
$26,438
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Almacén 3 724 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 3 724 m²
Podolsk, Rusia
Área 3 724 m²
Piso 1
Una clase B instalación de producción climatizada se ofrece a la venta. Región de Moscú, Pod…
$3,46M
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Almacén 1 500 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 1 500 m²
Podolsk, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 3
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, Podolsk, mkr Klimovsk,…
$13,413
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Almacén 9 927 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 9 927 m²
Podolsk, Rusia
Área 9 927 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, Podolsk, pueblo de Koledino, ter Kole…
$19,35M
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Almacén 2 907 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 2 907 m²
Podolsk, Rusia
Área 2 907 m²
Piso 1
ID: L5953 En la clase "A" complejo industrial y almacén, se ofrecen instalaciones aisladas c…
$5,67M
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Almacén 2 050 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 2 050 m²
Podolsk, Rusia
Área 2 050 m²
Piso 1
Una clase B hangar calentado se ofrece para alquilar. Región de Moscú, Podolsk, Edificios de…
$23,845
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Almacén 969 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 969 m²
Podolsk, Rusia
Área 969 m²
Piso 1
En el complejo de producción y almacén "A" clase, se ofrecen habitaciones aisladas con grupo…
$18,295
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Almacén 9 927 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 9 927 m²
Podolsk, Rusia
Área 9 927 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Podolsk, pueblo de Koledino, ter K…
$187,399
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Almacén 754 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 754 m²
Podolsk, Rusia
Área 754 m²
Piso 1
En el complejo de producción y almacén "A" clase, se ofrecen habitaciones aisladas con grupo…
$13,491
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Almacén 980 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 980 m²
Podolsk, Rusia
Área 980 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, Podolsk, pueblo de Koledino, ter Kole…
$1,91M
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Almacén 18 144 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 18 144 m²
Podolsk, Rusia
Área 18 144 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Podolsk, mkr Klimovsk, calle comunal…
$314,503
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