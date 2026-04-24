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Almacenes en venta en Tomilino, Rusia

bienes raíces comerciales
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6 propiedades total found
Almacén 5 504 m² en Tomilino, Rusia
Almacén 5 504 m²
Tomilino, Rusia
Área 5 504 m²
Piso 1
Una clase B complejo de propiedades calentadas se ofrece a la venta. Región de Moscú, g Lyub…
$7,11M
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Almacén 4 165 m² en Tomilino, Rusia
Almacén 4 165 m²
Tomilino, Rusia
Área 4 165 m²
Piso 1
Clase Se ofrece un espacio de producción y almacén para alquiler Ubicación: Región de Moscú…
$80,803
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Almacén 1 700 m² en Tomilino, Rusia
Almacén 1 700 m²
Tomilino, Rusia
Área 1 700 m²
Piso 2
Hay 2 ascensores de carga para 6 pallets de euro, con una capacidad de carga de 2 toneladas.…
$18,138
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Almacén 2 700 m² en Tomilino, Rusia
Almacén 2 700 m²
Tomilino, Rusia
Área 2 700 m²
Piso 2
Hay 2 ascensores de carga para 6 pallets de euro, con una capacidad de carga de 2 toneladas.…
$28,808
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Almacén 7 923 m² en Tomilino, Rusia
Almacén 7 923 m²
Tomilino, Rusia
Área 7 923 m²
Piso 1
Clase Se ofrece un espacio de producción y almacén para alquiler Ubicación: Región de Moscú…
$153,700
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Almacén 2 960 m² en Tomilino, Rusia
Almacén 2 960 m²
Tomilino, Rusia
Área 2 960 m²
Piso 1
Clase Se ofrece un espacio de producción y almacén para alquiler Ubicación: Región de Moscú…
$57,427
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