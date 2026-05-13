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Mansiones en venta en Rusia

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Distrito federal Central
4
Óblast de Moscú
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Casa grande Borrar
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4 propiedades total found
Casa grande 10 habitaciones en Moscú, Rusia
Casa grande 10 habitaciones
Moscú, Rusia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 2
Mansiones únicas en el terraplén de Sofía con vistas al Kremlin. Precio bajo petición.En el …
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Casa grande 9 habitaciones en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Casa grande 9 habitaciones
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Dormitorios 9
Área 2 200 m²
Mansión de campo de 2200 m2 se construye sobre una amplia parcela de 75 acres con pinos pere…
$3,41M
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Casa grande 5 habitaciones en Odincovskij gorodskoj okrug, Rusia
Casa grande 5 habitaciones
Odincovskij gorodskoj okrug, Rusia
Dormitorios 5
Área 1 000 m²
Mansión de campo de 1000 m2 se encuentra en una parcela de la forma correcta de 40 acres al …
$6,48M
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AdriastarAdriastar
Casa grande en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Casa grande
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 1 400 m²
La amplia mansión de 1400 m2 se construye sobre una gran parcela de 69.2 acres junto al bosq…
$2,85M
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Parámetros de las propiedades en Rusia

con Jardín
con Piscina
Baratos
De lujo
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