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Villas en venta en Municipality of Malevizi, Grecia

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3 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Municipality of Malevizi, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Malevizi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Número de plantas 4
Villa de piedra de cuatro plantas + apartamento estudio en Creta para la Golden Visa Prec…
$366,087
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Villa en Municipality of Malevizi, Grecia
Villa
Municipality of Malevizi, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 788 m²
Property Code: HPS5746 - Villa FOR SALE in Gazi Ligaria for € 5.500.000 . This 788.00 sq. m…
$6,33M
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Malevizi, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Malevizi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 131 m²
Número de plantas 3
Lujosa villa de piedra en Creta con vistas panorámicas Precio: 340.000 € Una villa úni…
$388,968
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TekceTekce
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Malevizi, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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