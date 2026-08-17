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Villas en venta en Municipality of Chersonissos, Grecia

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3 propiedades total found
Villa en Episkopi, Grecia
Villa
Episkopi, Grecia
Dormitorios 7
Área 450 m²
Sugirió para la venta una villa en Rethymnon Perfecture. Villa única de piedra de 450m2, dis…
$1,76M
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Villa en Episkopi, Grecia
Villa
Episkopi, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta casa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de un dormitori…
$1,77M
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Grekodom Development
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Villa en Skotino, Grecia
Villa
Skotino, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Villa en Heraklion, Creta, en una parcela de 265 m2, con piscina privada y vistas al mar – 1…
$134,382
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Chersonissos, Grecia

con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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