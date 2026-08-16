Villas en venta en Municipality of Athens, Grecia

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Villa 5 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 5
Área 1 823 m²
Una preciosa Villa con piscina en el mar Egeo!La zona se llama Atenas Mónaco y un casino se …
$17,46M
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