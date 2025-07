Wohnkomplex Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai

Eden House Der Park ist ein Ort, wo Natur und urbanen Lebensstil zusammenkommen und die einzigartige Atmosphäre für Leben und Erholung schaffen. Diese Wohnanlage befindet sich entlang des malerischen Dubai Canal und setzt einen neuen Standard von komfortablen und raffinierten Lebensstil. Jedes Detail wird hier sorgfältig durchdacht, so dass Sie Komfort, Gemütlichkeit und Mitgliedschaft in der besonderen Gemeinschaft jeden Tag fühlen können. Eden House Der Park bietet das außergewöhnliche Konzept des Wohnraums, inspiriert von Einheit mit Natur und Sinn der Gemeinschaft. Der Komplex, umgeben von grünen Parks und blühenden Gärten, verwandelt Ihr Leben in reine Glückseligkeit.

Eden House Der Park ist für diejenigen geschaffen, die Ruhe und Raffinesse schätzen, aber gleichzeitig im Herzen bleiben wollen. Geräumige Residenzen mit raumhohen Fenstern bieten einen atemberaubenden Blick auf den Kanal und die Stadtlandschaft. Geräumige Balkone und Terrassen ermöglichen es, frische Luft und Natur zu genießen, ohne nach Hause zu gehen. Für die anspruchsvollsten Menschen gibt es Luxus-Penthouses mit riesigen Terrassen, die der ideale Ort für Treffen mit Freunden und Familie Erholung werden.

Der Komplex bietet das einzigartige Angebot an Annehmlichkeiten, um alle Wünsche der anspruchsvollsten Bewohner zu liefern. Hier finden Sie mehrere Schwimmbäder, darunter Kinderbecken, gemütliche Grillplätze, moderne Fitness-Center mit Panoramablick, ein Spa-Center mit einer Sauna und einem Dampfbad sowie exklusive Dienstleistungen für Gesundheit und Erholung. Es gibt geräumige Kinderspielplätze und spezielle Kinderbecken. Und Outdoor-Abenteurer schätzen Jogging-Tracks, Paddle-Gerichte und Möglichkeiten für Yoga und Pilates. Eines der Hauptmerkmale des Komplexes ist sein Service-Level.

Einrichtungen:

Schwimmbad

Fitnessstudio

Kindergarten

Kinderspielplatz

Spa

Dampfbad und Sauna

a la carte Service

Parks und Gärten

Abschluss - 1. Quartal 2027.

Zahlungsplan 40-60

Eigenschaften der Wohnungen

Unmöbliert, aber Küchengeräte enthalten

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Al Wasl gilt als eine der renommiertesten Gegenden der Stadt. Komfortabler Zugang zu den wichtigsten Autobahnen der Stadt, wie Sheikh Zayed Road, macht um Dubai schnell und komfortabel. Der Weg zu den Stränden von Jumeirah, einschließlich Kite Beach und Jumeirah Beach, dauert nur wenige Minuten. Freuen Sie sich hier auf azurblaue Gewässer des Arabischen Golfs, schneeweißer Sand und gemütliche Cafés am Strand. Dieses Gebiet ist ideal für Familien aufgrund zahlreicher hochkarätiger Schulen, Kindergärten und medizinischer Einrichtungen in unmittelbarer Nähe. Es gibt auch viele Grünflächen und Parks in der Umgebung, so dass es die perfekte Wahl für diejenigen, die Ruhe und Komfort in Verbindung mit urbanen Lebensstil schätzen. Al Wasl ist bekannt für seine gemütlichen Wohnblöcke, wo Sie moderne Villen, Stadthäuser und Wohnungen finden, umgeben von Grün und eine hohe Privatsphäre zu gewährleisten. Dieses Gebiet bietet das ausgezeichnete Gleichgewicht zwischen urbaner Dynamik und Gelassenheit, dank der es zum idealen Ort für Wohnen und Erholung wird.