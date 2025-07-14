  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Business Bay
  4. Wohnung in einem Neubau Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay

von
$1,04M
;
29
ID: 27861
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai
  • Stadt
    Business Bay
  • Metro
    Business Bay (~ 500 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    100

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Luxuriöse Wohnungen mit Stadtblick in einem Hochhaus in Business Bay Dubai

Die Wohnungen mit 1 bis 4 Schlafzimmern befinden sich im prestigeträchtigsten Projekt in Business Bay, Dubai. Dieser 122-stöckige Turm in hellem Gold verbindet den traditionellen Charme der Emirate mit modernen Annehmlichkeiten.

Die Wohnungen zum Verkauf in Business Bay, Dubai, sind nur 5 Autominuten vom Kanal, 10 Autominuten vom Gesundheitszentrum, Dubai Downtown und der Mall of Dubai, 15 Autominuten von der Dubai Opera und der internationalen Schule, 20 Autominuten von Palm Jumeirah Island und Jumeirah Beach und 25 Autominuten vom Dubai International Flughafen entfernt.

Das Projekt bietet einen einfachen Zugang zu den Sehenswürdigkeiten, Geschäfts- und Unterhaltungszentren in Dubai. Der Turm ist von Dachgärten, Laufstrecken und erstklassigen Fitnesszentren umgeben. Das Projekt verfügt über einen Sicherheits- und Concierge-Service sowie über Parkmöglichkeiten. Darüber hinaus verfügt der Turm über ein SPA, eine Sauna, Yoga- und Meditationsbereiche und andere Sportanlagen. Das Projekt verfügt über einen üppigen grünen Regenwald (447 Meter groß). Darüber hinaus beherbergt es den höchsten Infinity-Pool der Welt (431 Meter lang). Darüber hinaus setzt das 439 Meter lange Restaurant neue Maßstäbe in der Esskultur.

Die hochwertigen Materialien, wie die Geräte der Marke Candy, garantieren ein komfortables Wohnumfeld. Die Penthäuser sind im arabischen, chinesischen, griechischen und französischen Stil gestaltet.

Die 1-stöckigen Wohnungen verfügen über eine offene Küche, Ess- und Wohnbereiche. Sie verfügen über ein eigenes Bad sowie ein Badezimmer und eine Waschküche. Die Wohnungen mit 3 und 4 Schlafzimmern verfügen über ein Dienstmädchenzimmer.

Die zweistöckigen Wohnungen verfügen über eine Küche, ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, ein Dienstmädchenzimmer, eine Waschküche, einen Jacuzzi und einen Schwimmbad. Im Obergeschoss befinden sich die Schlafzimmer, das Badezimmer, das Wohnzimmer und der Arbeitsbereich.

Dieses prestigeträchtige Projekt ist nach dem Burj Khalifa der zweithöchste Turm der Welt. Seine Glasgeländer ermöglichen einen erstklassigen Lebensstil. Rufen Sie uns an, um von den Vorteilen zu profitieren, die es bietet.


DXB-00114

Standort auf der Karte

Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
