Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €288,722

65–145 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Binghatti Onyx – ein neuer Wohnkomplex mit einem charakteristischen Design des Entwicklers Binghatti Developers. Der Wohnturm befindet sich im Jumeirah Village Circle und bietet den Bewohnern ungehinderten Zugang zur öffentlichen und sozialen Infrastruktur sowie einen atemberaubenden Blick auf den Horizont von Dubai. Käufer finden Premium-Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern. Das durchdachte, stilvolle Innen- und Firmendesign vergrößert visuell den Innenraum, und Panoramaverglasungen füllen die Räumlichkeiten mit natürlichem Licht. Komfortable Unterkünfte für die Bewohner bieten eine Reihe von Annehmlichkeiten: - Pool; - Kinderspielplätze; - Sportplätze; - Basketballplattform; - Fitnessstudio. Ort: Der Jumeirah Village Circle – ist eines der sich am weitesten entwickelnden Gebiete Dubais. Und die Bewohner des Binghatti Onyx-Komplexes können es selbst spüren: Im Distrikt gibt es alle notwendigen Infrastruktureinrichtungen, die für ein erfülltes Leben erforderlich sind. Genießen Sie die Küche des Autors in lokalen Cafés und Restaurants, besuchen Sie die besten SPA-Zentren, verbringen Sie Zeit mit Ihrer Familie in Kinos und Unterhaltungsmöglichkeiten. Seien Sie überrascht über die Fülle an Waren in Einkaufszentren: All dies ist zu Fuß erreichbar. Die Haupttransportwege von Dubai befinden sich in der Nähe, dank derer Sie schnell wichtige Objekte des Emirats erreichen können: