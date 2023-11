Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €158,082

38–73 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Luma 22 ist ein im Bau befindliches Projekt im Jumeirah Village Circle. Der Komplex befindet sich im Zentrum einer der vielversprechendsten Gegenden des Dubai Jumeirah Village Circle, eine 15-minütige Fahrt vom Meer entfernt. Luma 22 5-stöckiges Wohnkomplex-Customizing-Studio, 1,2,3-Zimmer-Apartments mit praktischem Layout. Der Jumeirah Village Circle — ist eines der am schnellsten wachsenden Viertel in Dubai und bietet einfachen Zugang zu jeder Infrastruktur der Stadt: Arbeit, Schulen, Einkaufszentren, Unterhaltung und Sport. Eine 30-minütige Fahrt von den internationalen Flughäfen Al Maktoum und Dubai entfernt. Infrastruktur: - Pool auf dem Dach; - eine geräumige Lobby mit einem Concierge-Service rund um die Uhr; - Gärten im Hof; - ein Kinderspielplatz in einer geschlossenen Zone inmitten von Grünflächen; - Fitnessstudio; - Tiefgarage. Ort: In 5 Minuten können die Bewohner von Luma21 Folgendes erreichen: - Apotheken LIFE Pharmacy – JVC LIFE; - Tudomart Supermarkt Supermarkt; - die nächste Bushaltestelle JVC, Sandoval Lane Apartments 1; - Das 5-Sterne-Hotel FIVE Jumeirah Village Hotel, in dem Sie in einem der Elite-Restaurants und Bars speisen oder im Spa entspannen können; - Green Park JVC – Halfa Park. Die Sehenswürdigkeiten, die beliebteste Unterhaltung des Emirats sowie die Flughäfen von Dubai dauern weniger als eine halbe Stunde: - Burj Al Arab – 15 Minuten; - Dubai Mall, Burj Khalifa und singende Brunnen, Dubai Marina Walk und Marina Beach, Palm Jumeirah – 20 Minuten; - Themenparks IMG Worlds of Adventure und Global Village, Ras Al Khor Wildlife Sanctuary mit rosa Flamingos, Internationaler Flughafen Dubai ( DXB ) – 25 Minuten; - Internationaler Flughafen Al Maktoum ( DWC ) – 30 Minuten. Plus mit uns arbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in Dubai. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir arbeiten ohne Provision. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben! Wir beraten Sie kostenlos zu allen Objekten von Dubai!