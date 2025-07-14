Wohnkomplex Avarra by Palace

Avarra by Palace ist ein branded Wohnkomplex von Emaar mit der Ästhetik von Palace Hotels + Resorts und Panoramablick auf Business Bay.



Avarra by Palace ist ein neues Premium-Projekt, das in Partnerschaft mit Palace Hotels + Resorts entwickelt wurde. In Business Bay, am Ufer des Dubai-Kanals, vereint der Komplex architektonische Ausdruckskraft, die Unterschrift Ästhetik des Palastes und seine strategische Lage im Herzen der Geschäftstätigkeit des Emirats.



Die Vorteile des Komplexes:

Die Marke Palace Hotels + Resorts garantiert einen hohen Qualitäts- und Designstandard.

- Panoramafassaden mit Blick auf Burj Khalifa, Downtown Dubai, Business Bay und das Meer;

- Nachdenkliche Layouts mit einer Fläche von 73 m2 bis 393 m2;

- Innenräume in einer warmen, natürlichen Palette mit Stein, Marmor und Designerbeleuchtung;

- Strategischer Geschäftsstandort mit hohem Liquiditäts- und Investitionspotenzial;

- Nähe zu den Kanälen, Fußgänger- und Fahrradrouten.



Die Infrastruktur des Komplexes:

Infiniti-Pool mit Blick auf die Stadtlandschaft;

- Ruheräume am Wasser;

- Kinderbecken und Spielplatz;

- Yoga-Zone und Outdoor-Fitness;

- Multifunktionaler Veranstaltungsraum;

BBQ und Picknickplätze;

- Wander- und Erholungsgebiete;

- Modernes Fitnesscenter;

- Lobby im Stil des Palastes;

- Cafe und Einzelhandel auf den unteren Etagen;

- Tiefgarage;

- Concierge und rund um die Uhr Sicherheit.



Lage und Verkehrszugänglichkeit

Avarra by Palace liegt im Herzen der Business Bay.

Burj Khalifa und Dubai Mall – 9 Minuten

Dubai Creek Harbour – 14 Minuten

Dubai International Airport – 15 Minuten

- Dubai Hills, 30 Minuten.



In der Nähe befinden sich die Kanalpromenade, Restaurants, Hotels, Büros, Bay Avenue, eine Parkanlage und die wichtigsten Autobahnen Sheikh Zayed Road und Al Khail Road.



Kontaktieren Sie uns für Beratung, aktuelle Preise und eine individuelle Auswahl an Layouts bei Avarra by Palace.