Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €1,07M

109 m² 1

Kapitulation vor: 2026

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Der Palm Beach Tower 3 in Palm Jumeirah ist das dritte Gebäude des renommierten Palm Beach Towers-Komplexes des Entwicklers Nakheel. Der neue 51-stöckige Komplex bietet eine luxuriöse Sammlung von Gourmet-Apartments mit 1 – 3 Schlafzimmern und Möbeln der italienischen Firma B & B Italia. Die Fläche der Wohnungen variiert zwischen 102 Quadratmetern. m bis 201 Quadratmeter. m. Alle Residenzen im Palm Beach Tower 3 werden mit Balkonen ausgestattet, von wo aus ein schicker Blick auf die Küste geöffnet wird. Die Bewohner des Komplexes können viele Annehmlichkeiten für die Erholung nutzen, darunter: - eine Zone für Yoga; - Fitnessstudio; - Spielplatz und Sportanlagen; - SPA; - Privatstrand; - Yachthafen für Boote; - ein Park am Damm und eine Promenade; - offener Infinity-Pool; - Aussichtsplattform; - Einzelhandelsgeschäfte; - Lounge; - Café; - Mehrzweckraum; - überdachte und offene Kinderspielplätze. Ort: Palm Beach Towers befinden sich am Ausgang der Kultinsel Palm Jumeirah, die ihren Bewohnern einen einfachen Zugang zum Festland von Dubai bietet. Nur wenige Gehminuten vom Wolkenkratzer entfernt befinden sich 2 Straßenbahnhaltestellen – Palm Jumeirah 1 und Palm Jumeirah 2. Dank der günstigen Lage des Gebäudes vom Palm Beach Tower 3 erreichen Sie schnell eine Reihe exklusiver Hotels, Resorts und F & B-Einrichtungen des Emirats, darunter One & Only Mirage, The Dining Room und The Samovar Lounge, Traditioneller Cafe Courtyard und viele andere. Nur 5 Gehminuten vom Turm entfernt befinden sich mehrere Einrichtungen der sozialen Infrastruktur: - Kiefernstrand; - Spa Oriental Hammam; - Al Sofouh ( Supermarkt ); - ZOOM ( rund um die Uhr ). Der Palm Beach Tower 3 bietet viele Sehenswürdigkeiten von Palm Jumeirah, darunter das Palm Tower Award-Projekt, das Golden Mile Galleria Shopping Center und das Royal Atlantis Resort & Residenzen.