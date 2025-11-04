  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Alanya
  4. Wohnung in einem Neubau New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel

Wohnung in einem Neubau New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel

Kestel, Türkei
von
$207,760
von
$66/m²
;
21
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 24634
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1008
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 16.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Kestel

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

📍 Alanya Kestel
💫 Vista
✨ Geplant mit horizontaler und risikoarmer Architektur, Vista bietet ein “Country” Stil Leben in der Innenstadt.

✨Das Projekt bietet einfache Zahlungsoptionen, mit 20-monatigen Raten.

🔱 Das Projekt umfasst Apartments für die türkische Staatsbürgerschaft
🛣️ 1km zum Meer
🛣️ 7km nach Alanya Zentrum
🛣️ 3km nach Mahmutlar
🛣️ 37km zum Flughafen Gazipaşa
✨ Private Schwimm-Appartements mit direktem Zugang zum Pool vom Balkon, Wasserrutschen für Erwachsene und Kinder, Infinity-Pools, Wasserfälle, Gehbereiche, Basketball- und Volleyballplätze, Tennisplätze, Tischtennis- und Wasser Polo-Ausrüstung, speziell gestaltete Kinderspielplätze, Pergolas und Sitzgruppen in großen und ökologisch gestalteten Gärten gehören zu den privilegierten und vibrierenden Outdoor-Ausrüstungen von Vista...
✨ in geschlossenen Gebieten;
⚡️ Gemeinschaftslobby, Rezeption, Innenparkplatz, beheiztes Hallenbad, Türkisches Bad, Sauna, Dampf- und Salzraum, Massage- und Entspannungsräume, Fitnesscenter, Businessraum, Hobbyräume für Erwachsene, Kinderspielplatz, Billard und Tischtennishalle gehören ebenfalls zu Vistas Innenausstattung.
✨ 2+1 - 1+1 Ferienwohnungen;

⚡️ Vistas Architektur wurde modular geplant, mit Langzeitstudien, die die Funktionalität der Nutzungsbereiche berücksichtigen, unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse und Geschmäcker im von Ihnen gewählten Wohnraum.
⚡️ Obwohl Antalya und Alanya nicht in Erdbebenzonen sind, verspricht Vista, die nach den neuesten Wohn-Erdbeben-Verordnungen und mit den höchsten Qualitäts-Baumaterialien gebaut wird, Ihnen ein glückliches und sicheres Leben.
175.000€

Standort auf der Karte

Kestel, Türkei
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa center 5 minutes away from the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$321,521
Wohnviertel Cosy aparment in Alanya nearby beach and Tosmur centrum
Oba, Türkei
von
$125,992
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$193,993
Wohnanlage New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Türkei
von
$310,688
Wohngebäude Zeytinburnu Istanbul apartments project
Besiktas, Türkei
von
$414,807
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel
Kestel, Türkei
von
$207,760
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Türkei
von
$89,724
Ein Wohnkomplex in einer gated Community mit vielen Annehmlichkeiten wie Schwimmbad, Pavillons, Sauna und Hammam. Das neue Projekt besteht aus 3 Blöcken. In einem Block gibt es zweizimmerwohnungen, in den anderen zwei - dreizimmerwohnungen.Kann in Raten mit einer Mindestzahlung von 50% und d…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Şile, Türkei
von
$1,41M
Wir bieten einzigartige Villen mit Pools und Gärten.Die Residenz verfügt über ein Businesscenter, einen Fitnessraum, Tennis- und Basketballplätze, einen Innenpool, eine Sauna und ein Dampfbad.Abschluss - Dezember, 2024.Eigenschaften der Wohnungen Küchenschrank und GeräteFußbodenheizungStahlt…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Lovely Alanya apartments for sale
Wohnviertel Lovely Alanya apartments for sale
Wohnviertel Lovely Alanya apartments for sale
Wohnviertel Lovely Alanya apartments for sale
Wohnviertel Lovely Alanya apartments for sale
Alle anzeigen Wohnviertel Lovely Alanya apartments for sale
Wohnviertel Lovely Alanya apartments for sale
Oba, Türkei
von
$122,789
-Lovely Alanya Apartments zum Verkauf im Stadtteil Tosmur befinden sich in der Nähe des Strandes und der Hauptstraße.  Die zum Verkauf stehenden Apartments in Alanya, Tosmur, sind zu Fuß zu vielen sozialen Annehmlichkeiten wie Cafés, Restaurants, Hauptstraße, Swimmingpool und Bank erreichbar…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen