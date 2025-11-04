Wohnung in einem Neubau New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel

📍 Alanya Kestel

💫 Vista

✨ Geplant mit horizontaler und risikoarmer Architektur, Vista bietet ein “Country” Stil Leben in der Innenstadt.

✨Das Projekt bietet einfache Zahlungsoptionen, mit 20-monatigen Raten.

🔱 Das Projekt umfasst Apartments für die türkische Staatsbürgerschaft

🛣️ 1km zum Meer

🛣️ 7km nach Alanya Zentrum

🛣️ 3km nach Mahmutlar

🛣️ 37km zum Flughafen Gazipaşa

✨ Private Schwimm-Appartements mit direktem Zugang zum Pool vom Balkon, Wasserrutschen für Erwachsene und Kinder, Infinity-Pools, Wasserfälle, Gehbereiche, Basketball- und Volleyballplätze, Tennisplätze, Tischtennis- und Wasser Polo-Ausrüstung, speziell gestaltete Kinderspielplätze, Pergolas und Sitzgruppen in großen und ökologisch gestalteten Gärten gehören zu den privilegierten und vibrierenden Outdoor-Ausrüstungen von Vista...

✨ in geschlossenen Gebieten;

⚡️ Gemeinschaftslobby, Rezeption, Innenparkplatz, beheiztes Hallenbad, Türkisches Bad, Sauna, Dampf- und Salzraum, Massage- und Entspannungsräume, Fitnesscenter, Businessraum, Hobbyräume für Erwachsene, Kinderspielplatz, Billard und Tischtennishalle gehören ebenfalls zu Vistas Innenausstattung.

✨ 2+1 - 1+1 Ferienwohnungen;

⚡️ Vistas Architektur wurde modular geplant, mit Langzeitstudien, die die Funktionalität der Nutzungsbereiche berücksichtigen, unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse und Geschmäcker im von Ihnen gewählten Wohnraum.

⚡️ Obwohl Antalya und Alanya nicht in Erdbebenzonen sind, verspricht Vista, die nach den neuesten Wohn-Erdbeben-Verordnungen und mit den höchsten Qualitäts-Baumaterialien gebaut wird, Ihnen ein glückliches und sicheres Leben.

175.000€