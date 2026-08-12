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Duplexes am Meer in Mittelmeerregion, Türkei

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Antalya
17
Alanya
8
Muratpasa
45
Serik
21
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20 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 1
Möblierte Wohnung in einem Komplex am Meer mit Pool in Alanya Kestel Diese stilvolle Wohnung…
$170,059
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit intelligenten Haussystemen, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt in Antalya…
$670,836
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Wohnungen mit Meerblick in einer sozial aktiven Anlage in Alanya zu verkaufen Die Wohnungen …
$618,605
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TekceTekce
Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 104 m²
Stockwerk 4/4
Elegante Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Alanya Payallar Alanya Payallar ist e…
$120,682
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Doppelhaus 3 zimmer in Kaş, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöse 2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Pool in Kalkan, T…
$342,553
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Doppelhaus 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Etagenzahl 15
Neue Investitionswohnungen 200 Meter vom Meer entfernt in Mersin Wohnungen in Mersin, Tece, …
$246,196
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Doppelhaus 3 zimmer in Aksu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit umfangreicher gemeinschaftlicher Ausstattung in Meeresnähe in Antalya Kundu Da…
$380,899
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 4/5
Möblierte Maisonette-Wohnung mit Meerblick in Antalya Die zum Verkauf stehende Wohnung befin…
$244,780
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Wohnungen mit Stadt- und Meerblick in Alanya Antalya innerhalb des Komplexes Die Region Tepe…
$551,007
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Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Alanya Bektaş Wohnungen mit intelligenter Haustechnik und Meerblick Der Stadtteil Bektaş in …
$524,125
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 313 m²
Wohnungen mit Meerblick in einer sozial aktiven Anlage in Alanya zu verkaufen Die Wohnungen …
$765,892
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Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 6
Elegante Wohnungen mit Pool und Meerblick in Kundu, Antalya Die Wohnungen befinden sich in d…
$958,835
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Doppelhaus 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 11/12
5-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung mit Meer- und Parkblick in Lara Antalya Diese elegante Woh…
$737,805
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Doppelhaus 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 13
Neue Wohnungen zum Verkauf in wertvoller Lage in Mersin Mezitli Die neuen zum Verkauf stehen…
$189,857
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Doppelhaus 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 15
Neue Investitionswohnungen 200 Meter vom Meer entfernt in Mersin Wohnungen in Mersin, Tece, …
$293,091
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Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit Meer und Stadtblick im Stadtteil Çankaya, Kepez, Antalya Die Wohnungen befinde…
$807,555
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Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Wohnungen mit Meerblick und Blick auf Kaleiçi in Muratpaşa, Antalya Muratpaşa ist eines der …
$301,357
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Doppelhaus 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 16
Investment Wohnungen in einem Projekt mit umfangreichen Einrichtungen in Mersin Mersin, die …
$176,042
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Stockwerk 4/4
Elegante Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Alanya Payallar Alanya Payallar ist e…
$148,007
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Doppelhaus 1 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Doppelhaus 1 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
*Alanya/ Mahmutlar* *150 MT ZUM MEER. IN DER FERNE *VOLLSTÄNDIGER MEERBLICK 4+1 250m2 Dup…
$172,421
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Immobilienangaben in Mittelmeerregion, Türkei

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