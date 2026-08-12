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Duplexes mit Bergblick kaufen in Mittelmeerregion, Türkei

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Antalya
17
Alanya
8
Muratpasa
45
Serik
21
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17 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Aksu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 8
Wohnungen in einem gut entwickelten Projekt im Zentrum von Altıntaş Altıntaş, ein Stadtteil …
$331,098
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Doppelhaus 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Bergblick in Strandnähe in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Antalya Di…
$286,170
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Doppelhaus 4 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 7/8
Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern und sozialen Einrichtungen in einer geschlossenen Wohnan…
$167,420
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TekceTekce
Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 5
Schicke Wohnungen zum Verkauf in einer Sozialen Anlage mit Annehmlichkeiten in Alanya Oba Di…
$295,878
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Doppelhaus 6 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Etagenzahl 5
Brandneue Wohnungen zum Verkauf in Gehweite zu allen sozialen Einrichtungen in Mezitli Mersi…
$522,138
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Doppelhaus 3 zimmer in Aksu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
2-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung zu verkaufen in einer prestigeträchtigen Anlage in Kundu, …
$133,572
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Doppelhaus 3 zimmer in Kaş, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöse 2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Pool in Kalkan, T…
$342,553
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Doppelhaus 3 zimmer in Aksu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit umfangreicher gemeinschaftlicher Ausstattung in Meeresnähe in Antalya Kundu Da…
$380,899
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Wohnungen mit Stadt- und Meerblick in Alanya Antalya innerhalb des Komplexes Die Region Tepe…
$551,007
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Doppelhaus 4 zimmer in Kemer, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit Bergblick in einem Projekt in Kemer, Antalya Das Wohnungsprojekt befindet sich…
$322,334
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Doppelhaus 4 zimmer in Manavgat, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Manavgat, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Stockwerk 9/10
Wohnungen in einem Projekt mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Manavgat Side Side, i…
$392,132
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Doppelhaus 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 11/12
5-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung mit Meer- und Parkblick in Lara Antalya Diese elegante Woh…
$737,805
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Doppelhaus 5 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 3
Wohnungen in einer Anlage mit Pool in zentraler Lage in Belek Belek, eines der renommiertest…
$294,851
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Doppelhaus 4 zimmer in Manavgat, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Manavgat, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/3
Geräumige 3-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einer Anlage in Evrenseki, Manavgat Evrenseki…
$146,637
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Doppelhaus 3 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Stockwerk 3
Wohnungen in einer Anlage mit Pool in zentraler Lage in Belek Belek, eines der renommiertest…
$265,342
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 12
Speziell gestaltete Wohnungen in Strandnähe in Alanya Alanya ist eine entwickelte Region in …
$608,515
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Doppelhaus 5 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Stockwerk 2/2
Möblierte Wohnung in der Nähe des Golfplatzes in Antalya Belek Die Wohnung befindet sich im …
$219,846
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Immobilienangaben in Mittelmeerregion, Türkei

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