  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Manavgat
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in Manavgat, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 4 zimmer in Manavgat, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Manavgat, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 9/15
Wohnungen in einem Projekt mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Manavgat Side Side, i…
$374,477
