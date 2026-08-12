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Wohnungen mit Swimmingpool in Mittelmeerregion, Türkei

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Antalya
1716
Alanya
256
Muratpasa
1813
Mersin
1669
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552 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kepez, Türkei
TOP TOP
Wohnung 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/7
Neue Wohnanlage in Antalya | Die erste Rate beträgt nur 35% | Rate für 10 MonateModerne Immo…
$115,500
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Wohnung 2 zimmer in Aksu, Türkei
TOP TOP
Wohnung 2 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/7
Das Projekt befindet sich im Stadtteil Altintas, einer der vielversprechendsten Gegenden von…
$192,000
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Aksu, Türkei
TOP TOP
Wohnung 2 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/7
Wir sprechen nicht von einer Wohnung, sondern von Gewerbeimmobilien: Sie erwerben einen Ante…
$30,883
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
UP UP
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 6/14
Lavinya Concept ist ein moderner Wohnkomplex und besteht aus 3 Blöcken von 14 Etagen. Das Ho…
$171,023
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/5
Raum, Gemütlichkeit und Lebensbereitschaft - Wohnung 1 + 1 in Sarysu, Antalya65 m2, mit Möbe…
$119,544
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Immobilienagentur
INEST HOMES
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$78,384
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/9
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Was Sie bekommen: Wohnungen in einem neuen Wohnkomplex im …
$230,390
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Wohnung 3 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 3
Was Sie bekommen: geräumige Wohnung 2+1 mit einer Fläche von 93 m2 mit einer zusätzlichen Te…
$149,809
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Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 2
$435,454
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 5/8
Was Sie bekommen: Gemütliche und helle 1+1 Wohnung mit einer Fläche von 57 m2, befindet sich…
$74,642
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 2
$200,126
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Moderne Villa Incekum mit atemberaubender Aussicht und Jacuzzi Erleben Sie das moderne Leben…
$349,078
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Wohnung 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 2/5
Was Sie bekommen: Sie werden der Besitzer einer geräumigen 2+1 Wohnung mit einem beeindrucke…
$320,833
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/7
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Wohnungen in einem neuen Projekt im Zentrum…
$150,755
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 1/6
Was Sie bekommen: Sie erhalten eine geräumige, voll möblierte 2+1 Wohnung von 115 m2 im 6. S…
$136,730
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 4
$111,506
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Wohnung 1 000 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 1 000 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 1000
Schlafräume 1000
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/5
Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem neuen Komplex in einem ruhigen Teil…
$156,700
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/5
Gazipaşa Pazarcı, mit Blick auf den Tropenpark 1+1- und 3+1-Maisonette-Wohnungen in einer h…
$90,147
MwSt.
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gazivisor / Immobilien & Investitionen
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
What you get: An apartment of 45 m² is located on the ground floor. East orientation provide…
$116,200
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Dieses gut gestaltete und geräumige 2+1 Apartment in Mahmutlar bietet eine perfekte Mischung…
$210,147
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 11/13
*📍DOLCE VITA RESIDENCE**1+1 75m2 11. Stock* Voll ausgestattetVoller Meerblicknach Süden ausg…
$108,159
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/12
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Groß angelegtes Investitionsprojekt der Pre…
$157,631
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 3/5
Eine geräumige 2+1 Wohnung im prestigeträchtigen Stadtteil Liman von Antalya - nur 800 Meter…
$209,344
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Verwöhnen Sie in einer Mischung aus modernem Luxus und mediterranem Charme mit dieser wunder…
$180,960
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 2/8
Was Sie bekommen: Sie erhalten eine geräumige und helle 1+1 Wohnung mit einer Fläche von 67 …
$82,335
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Wohnung 2 zimmer in Tosmur, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tosmur, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 6
Was Sie bekommen: möblierte Wohnung 1 + 1 mit einer Fläche von 60 m2, befindet sich im 6. St…
$99,444
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 6
$95,427
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Diese brandneue 1+1 Wohnung in Alanyas renommierten Cleopatra Bereich bietet eine Mischung a…
$226,846
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Wohnung 4 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 3/4
Was Sie erhalten: Geräumige und stilvolle Wohnung 3+1, mit einer Fläche von 145 m2, befindet…
$217,096
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
In der ruhigen Nachbarschaft von Kestel gelegen, verbindet diese charmante 2+1 Wohnung moder…
$180,960
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