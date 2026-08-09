Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kemer
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Kemer, Türkei

;
8 immobilienobjekte total found
Wohnung in Kemer, Türkei
Wohnung
Kemer, Türkei
Fläche 5 m²
$69,76M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kemer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 2/4
$7,50M
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kemer, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/1
This project, located in the Kemer neighborhood of Burdur, consists of a total of 83 indepen…
$39,308
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Kemer, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit Bergblick in einem Projekt in Kemer, Antalya Das Wohnungsprojekt befindet sich…
$205,121
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Beycik, Türkei
Wohnung
Beycik, Türkei
Fläche 16 m²
$151,14M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 Schlafzimmer in Kemer, Türkei
Wohnung 5 Schlafzimmer
Kemer, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Die Villa befindet sich im Zentrum von Kemer mit herrlichem Bergblick, einem großen Pool und…
$2,56M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kemer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
Möblierte Schicke 2 Schlafzimmer Wohnung in Kemer Antalya Kemer ist ein beliebtes Reiseziel …
$220,223
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kemer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Möblierte Wohnung in Kemer Çamyuva mit Pool und Waldblick Kemer begrüßt jedes Jahr Tausende …
$218,060
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen