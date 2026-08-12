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Studio-Wohnungen in Mittelmeerregion, Türkei

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Antalya
13
Alanya
10
Mersin
12
Erdemli
5
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26 immobilienobjekte total found
Studio 2 zimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Studio 2 zimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
$42,323
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Studio 1 zimmer in Erdemli, Türkei
Studio 1 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 4/8
Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex Wir bieten ein Studio im 4. Stock des neuen Luxus-Wohnk…
$46,077
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Studio 1 zimmer in Alanya, Türkei
Studio 1 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 4
PreislisteFerienwohnung, StudioFloor: 4, , 35m2, 57.000 €Willkommen in Ihrem Traumhaus in de…
$65,589
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Studio 1 zimmer in Mezitli, Türkei
Studio 1 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Neue luxuriöse Wohnanlage in Tomuk/Mersin, 550 Meter von einem schönen ausgestatteten Strand…
$48,912
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Studio 1 zimmer in Kestel, Türkei
Studio 1 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 5
PreislisteFerienwohnung, StudioFloor: 4, , 45m2, 77.000 €Steigen Sie in eine Welt von Elegan…
$88,603
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Studio 1 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Studio 1 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 12
PreisStandort, Studio
$59,836
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Studio in Aksu, Türkei
Studio
Aksu, Türkei
Fläche 10 m²
Stockwerk 4/10
Desire Antalya — Werden Sie ein Co-Owner eines 5★ Best Western Premier HotelEine Investition…
$30,000
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Studio 1 zimmer in Akdeniz, Türkei
Studio 1 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/11
Passives Einkommen in der Türkei! 1 Schlafzimmer Wohnung in Mersin für $36,900K💰 10% pro Jah…
$43,236
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Studio 1 zimmer in Alanya, Türkei
Studio 1 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 14
PreislisteFerienwohnung, StudioFloor: 3, , 50m2, 65.000 €Willkommen in der ultimativen Misch…
$74,794
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Studio 1 zimmer in Erdemli, Türkei
Studio 1 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Moderne Wohnanlage bestehend aus einem 10-stöckigen Block 350 Meter entfernt in der Erdemli.…
$44,562
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Studio 1 zimmer in Erdemli, Türkei
Studio 1 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 7/10
Studio-Apartment im Sun Maria Beach Komplex Videos der Apartments sind auf Anfrage erhält…
$41,351
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Studio in Muratpasa, Türkei
Studio
Muratpasa, Türkei
Fläche 10 m²
Stockwerk 4/10
Desire Antalya — Werden Sie ein Co-Owner eines 5★ Best Western Premier HotelEine Investition…
$25,000
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Studio 1 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Studio 1 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 12
PreislisteFerienwohnung, StudioFloor: 6, , 40m2, 53.000 €Treten Sie in eine Welt von Eleganz…
$60,986
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Studio 2 zimmer in Isparta, Türkei
Studio 2 zimmer
Isparta, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
$2,85M
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Studio 1 zimmer in Akdeniz, Türkei
Studio 1 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 5
Super-price from 32,000 € The price below the general level in the Mersin market, do! ⠀ r…
$35,218
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Studio 2 zimmer in Aksu, Türkei
Studio 2 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
die in Alt nta liegt, einer der attraktivsten Gegenden von Antalya.Standortinformationen:Alt…
$191,798
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Studio 3 zimmer in Alanya, Türkei
Studio 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 1/4
Wir verkaufen eine gemütliche Wohnung im Zentrum von Alanya, 300 Meter vom Cleopatra Beach, …
$133,758
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Studio 2 zimmer in Alanya, Türkei
Studio 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 3/9
$94,998
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Studio 1 zimmer in Alanya, Türkei
Studio 1 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 1/10
Jasmine Port SuiteJasmine Port Suite befindet sich in Alanya. Eine der größten und schönsten…
$48,545
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Studio in Mittelmeerregion, Türkei
Studio
Mittelmeerregion, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1/9
Состоит из 2 блоков по 0 (входной этаж) + 8 этажей. Всего 512 квартир, построенных на зем…
$43,822
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Studio 2 zimmer in Alanya, Türkei
Studio 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Das Alanya-Projekt im Bezirk Payallar zeichnet sich als erstklassige Investition aus, da es …
$48,251
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Studio 2 zimmer in Alanya, Türkei
Studio 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Das Alanya-Projekt im Bezirk Payallar zeichnet sich als erstklassige Investition aus, da es …
$48,097
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Studio 1 zimmer in Erdemli, Türkei
Studio 1 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Etagenzahl 8
$41,719
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Studio 1 zimmer in Akdeniz, Türkei
Studio 1 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Etagenzahl 13
Турция, МерсинОкончание строительства: 30/12/2025Квартир, 1+0, площадь 32 м2, 1+1, площадь 4…
$38,405
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Studio 1 zimmer in Akdeniz, Türkei
Studio 1 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 11
price list 50% in cash for 12 months 1+0-52M2 from 42.000 € The characteristics of the…
$44,928
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Studio 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Studio 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2/9
Neuer Komplex in Tomyuk, MersinDer Komplex besteht aus 2 Blöcken auf 9 EtagenZemin kat + 8 S…
$42,931
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Immobilienangaben in Mittelmeerregion, Türkei

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