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Wohnungen am Meer in Mittelmeerregion, Türkei

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Antalya
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Alanya
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Muratpasa
1813
Mersin
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953 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
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Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Stockwerk 6/14
Lavinya Concept ist ein moderner Wohnkomplex und besteht aus 3 Blöcken von 14 Etagen. Das Ho…
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Etagenzahl 5
Bezugsfertige Wohnungen in einer Anlage mit Gemeinschaftseinrichtungen in Laufnähe zum Stran…
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
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Schlafräume 1
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Bezugsfertige Wohnungen in einer Anlage mit Gemeinschaftseinrichtungen in Laufnähe zum Stran…
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 7
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 85 m²
Etagenzahl 10
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Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Komfortable und qualitativ hochwertige Wohnungen mit Meerblick in Alanya Payallar Payallar, …
$295,726
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Wohnung 4 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Berg- und Meerblick in der Nähe des Antalya Stadtkrankenhauses in Antalya Kepe…
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 4
Elegante Wohnungen zum Verkauf mit Natur und Meerblick in Alanya Alanya ist dank seiner reic…
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Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Wohnungen mit Meer- und Stadtblick, umgeben von Natur in Alanya Kestel Kestel ist ein lebhaf…
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Wohnungen in einem exklusiven Komplex aus einem einzigen Block direkt am Meer in Mahmutlar, …
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Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
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Etagenzahl 14
Erschwingliche, stilvolle Wohnungen in Gehweite zum Meer in Mersin Erdemli Mersin, die Perle…
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Stockwerk 1/9
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Was Sie bekommen: Wohnungen in einem neuen Wohnkomplex im …
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Wohnungen zum Verkauf in Alanya mit Blick auf die Stadt und das Meer Die Region Kale zeichne…
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Wohnungen in einem Projekt mit reichhaltigem Freizeitangebot in Alanya Alanya ist eines der …
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Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
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Erdemli, Türkei
Zimmer 2
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Fläche 80 m²
Etagenzahl 15
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 104 m²
Schicke Designgewohnungen in einer Anlage 400 m von der Küste in Alanya Antalya Alanya liegt…
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
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Fläche 60 m²
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in Alanya Oba gilt als eine der prestigeträchtigste…
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Penthouse 3 zimmer in Aksu, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
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2-Schlafzimmer-Wohnung mit Meerblick und Balkon in Altıntaş, Aksu, Antalya Die Wohnung befin…
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
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Muratpasa, Türkei
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Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
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Muratpasa, Türkei
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Fläche 98 m²
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
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Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 9
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
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Muratpasa, Türkei
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
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Mezitli, Türkei
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Fläche 120 m²
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Neue Wohnungen zum Verkauf in wertvoller Lage in Mersin Mezitli Die neuen zum Verkauf stehen…
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
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Muratpasa, Türkei
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Fläche 100 m²
Stockwerk 8/12
Möblierte Wohnung zum Verkauf in einem Komplex mit einem einzigen Block in der Nähe von Anne…
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Wohnung 4 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 4
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Fläche 101 m²
Etagenzahl 12
Neue Wohnungen in Mersin nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Mersin ist eine der meist…
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
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Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Geräumige Strandnahe Immobilie in Serenity Premium in Alanya, Antalya Die stilvolle Immobili…
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
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Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
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Fläche 130 m²
Bezugsfertige Wohnungen in zentraler Lage 100 m vom Meer entfernt in Alanya Kestel Kestel is…
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Penthouse 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
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Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
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Fläche 250 m²
Etagenzahl 4
Investitionswohnungen mit Schloss- und Meerblick in Alanya Alanya ist eine der wichtigsten T…
$921,539
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Wohnungen in einem Komplex in der Nähe des Kleopatra-Strandes in Alanya Die stilvollen Wohnu…
$152,523
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Eigenschaftstypen in Mittelmeerregion

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condos
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