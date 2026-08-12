Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Mittelmeerregion
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Mittelmeerregion, Türkei

;
Antalya
1716
Alanya
256
Muratpasa
1813
Mersin
1669
Zeig mehr
749 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Wohnungen mit Berg und Stadtblick in einem stilvollen Komplex aus zwei Wohnblöcken mit umfan…
$137,223
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 7
Wohnung mit Berg- und Meerblick in einer aus drei Blöcken bestehenden Wohnanlage in Alanya A…
$147,601
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/5
Raum, Gemütlichkeit und Lebensbereitschaft - Wohnung 1 + 1 in Sarysu, Antalya65 m2, mit Möbe…
$119,544
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
INEST HOMES
Sprachen
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen mit Investitionspotential in Strandnähe in Mahmutlar Alanya Alanya ist ein beliebt…
$112,379
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Komfortable und qualitativ hochwertige Wohnungen mit Meerblick in Alanya Payallar Payallar, …
$295,726
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Berg- und Meerblick in der Nähe des Antalya Stadtkrankenhauses in Antalya Kepe…
$282,883
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1
Avsallar, an der atemberaubenden Mittelmeerküste gelegen, ist ein lebendiges Viertel von Ala…
$72,031
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Wohnungen zum Verkauf in Alanya mit Blick auf die Stadt und das Meer Die Region Kale zeichne…
$989,295
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Etagenzahl 6
Ratenzahlungswohnungen in einem Komplex in Altıntaş, Antalya Die Wohnungen befinden sich im …
$120,081
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage 800 m vom Meer entfernt in Alanya Avsallar Avsallar,…
$115,714
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit separater Küche und Gemeinschaftspool in Konyaaltı, Antalya Das Viertel Hurma …
$399,500
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen in einem Komplex mit Haustierpark und Obstbäumen in Demirtaş Demirtaş ist eine bes…
$121,545
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex mit reichen sozialen Einrichtungen in Alanya Demirt…
$205,509
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Wohnungen in einem Projekt in Meeresnähe im Zentrum von Alanya Alanya ist eine der beliebtes…
$259,183
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Wohnungen mit Stadtblick in einer Anlage mit umfangreicher Ausstattung in Alanya Oba Oba, ei…
$287,981
Eine Anfrage stellen
Penthouse 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 4
Investitionswohnungen mit Schloss- und Meerblick in Alanya Alanya ist eine der wichtigsten T…
$921,539
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/4
Wohnungen mit Bergblick in Strandnähe in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Antalya Di…
$286,170
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 000 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 1 000 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 1000
Schlafräume 1000
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/5
Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem neuen Komplex in einem ruhigen Teil…
$156,700
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Stockwerk 8/8
Wohnungen mit Meer- und Poolblick in einem Hotelkonzeptkomplex in der Nähe des Flughafens in…
$268,084
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/5
Gazipaşa Pazarcı, mit Blick auf den Tropenpark 1+1- und 3+1-Maisonette-Wohnungen in einer h…
$90,147
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
gazivisor / Immobilien & Investitionen
Sprachen
English, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Wohnungen mit Meerblick in einem aus einem einzigen Block bestehenden Komplex am Meer in Kes…
$339,662
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Wohnungen mit herrlichem Ausblick in einer einzigen Blockanlage am Meer in Mahmutlar Alanya …
$385,808
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 5
Brandneue Wohnungen zum Verkauf in Gehweite zu allen sozialen Einrichtungen in Mezitli Mersi…
$208,855
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 11/13
*📍DOLCE VITA RESIDENCE**1+1 75m2 11. Stock* Voll ausgestattetVoller Meerblicknach Süden ausg…
$108,159
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 3/5
Eine geräumige 2+1 Wohnung im prestigeträchtigen Stadtteil Liman von Antalya - nur 800 Meter…
$209,344
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
INEST HOMES
Sprachen
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit sozialen Einrichtungen in Altıntaş, Antalya Die Wo…
$410,394
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 4/12
Zentral gelegene Wohnung in einem Komplex mit zahlreichen Annehmlichkeiten in Mahmutlar, Ala…
$92,302
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 9
Reihenhäuser mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Aksu Altıntaş Die Wohnungen befinde…
$94,102
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen mit Meerblick und Annehmlichkeiten des Fünf-Sterne-Hotels in Alanya Kargıcak Kargı…
$465,404
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/5
Lage im Zentrum von Gazipaşa Hochwertige Bauweise Cumhuriyet / Pazarcı / Gazipaşa / Antaly…
$87,194
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
gazivisor / Immobilien & Investitionen
Sprachen
English, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram

Eigenschaftstypen in Mittelmeerregion

penthäuser
condos
mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Mittelmeerregion, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen