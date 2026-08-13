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Wohnungen in Kumluca, Türkei

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3 Zimmer
3
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kumluca, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kumluca, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 58 m²
Wir freuen uns, Ihnen eine einzigartige Gelegenheit zu präsentieren, ein Haus zu kaufen, das…
$156,171
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kumluca, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kumluca, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 58 m²
Luxus-Wohnung auf der ersten Linie des Meeres in Finica ist die perfekte Investition!Wir möc…
$159,642
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Wohnung 2 zimmer in Kumluca, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kumluca, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/5
$1,69M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Kumluca, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kumluca, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/6
$163,968
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kumluca, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kumluca, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Ein Investitionsprojekt wird 300 Meter vom Meer in einem neuen Gebiet in Finique gebaut, wo …
$186,022
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