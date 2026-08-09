Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Tarsus
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Tarsus, Türkei

;
1 Zimmer
4
2 Zimmer
3
3 Zimmer
4
14 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Tarsus, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tarsus, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Hill Star Halkalı ist die neue Marke von Istanbul mit seinem modernen Wohnraum in der Natur.…
$230,159
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Tarsus, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tarsus, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
In Beylikdüzü, dem neuen Zentrum von Istanbul, können Sie ein gemütliches und komfortables Z…
$103,571
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Gocuk, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gocuk, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/12
Zum Verkauf Fertigwohnung 1 bis 1Vorteile des Kaufs:Zahlung ist in jeder Währung in Russland…
$75,725
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 1 zimmer in Tarsus, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tarsus, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Hill Star Halkalı ist die neue Marke von Istanbul mit seinem modernen Wohnraum in der Natur.…
$65,595
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Tarsus, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tarsus, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 15
Geräumige Wohnungen zu verkaufen in Mersin Tarsus Geräumige Wohnungen zum Verkauf in Mersin …
$76,516
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Takbas, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Takbas, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
$2,99M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Tarsus, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tarsus, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Hill Star Halkalı ist die neue Marke von Istanbul mit seinem modernen Wohnraum in der Natur.…
$93,214
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Takbas, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Takbas, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 12/12
$2,87M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Tarsus, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tarsus, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 15
Zentral gelegene und geräumige Wohnungen in Mersin zu verkaufen Mersin, auch bekannt als „Pe…
$78,498
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Kaleburcu, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Kaleburcu, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Stockwerk 15/15
$7,85M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Tarsus, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tarsus, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 15
Zentral gelegene und geräumige Wohnungen in Mersin zu verkaufen Mersin, auch bekannt als „Pe…
$95,397
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Tarsus, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tarsus, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 9/15
ID MR 1108✅ Gebiet: Tarsus, Kawakly✅ Datum der Lieferung des Objekts: 30.09.2022✅ Verkaufspl…
$85,986
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Tarsus, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tarsus, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 15
Wohnsiedlung – Mersin (city), Mersin, Türkei
$57,600
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Tarsus, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tarsus, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Etagenzahl 15
Wohnsiedlung – Mersin (city), Mersin, Türkei
$97,811
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen