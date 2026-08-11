Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kaş
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Kaş, Türkei

;
2 Zimmer
4
3 Zimmer
3
13 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Kaş, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/3
Luxuriöse 2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Pool in Kalkan, T…
$522,539
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Kaş, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
$9,88M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Kaş, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 3
Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern und Meerblick im Zentrum von Antalya Kaş Das an der W…
$292,206
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kalkan, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Willkommen in einem außergewöhnlichen Wohnerlebnis in Antalya. Dieses exquisite Anwesen umfa…
$235,644
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kalkan, Türkei
Wohnung
Kalkan, Türkei
Fläche 500 m²
Die Länder befinden sich im weltweit renommierten Urlaubsziel von Kas, Kalkan. Diese Grundst…
$700,490
Eine Anfrage stellen
Wohnung 6 zimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Fläche 431 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Kalkan, Antalya, Türkei
$842,856
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Bezirgan, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bezirgan, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Kash, Antalya, Türkei
$790,177
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 379 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Kalkan, Antalya, Türkei
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 6 zimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Kalkan, Antalya, Türkei
$1,26M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Kalkan, Antalya, Türkei
$676,185
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Kalkan, Antalya, Türkei
$948,213
Eine Anfrage stellen
Wohnung 6 zimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 427 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Kalkan, Antalya, Türkei
$1,25M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen