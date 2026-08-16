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Wohnungen in Adana, Türkei

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Ceyhan
3
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ceyhan, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ceyhan, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Kagıthane befindet sich in einem der am schnellsten wachsenden und zentralsten Gebiete auf d…
$1,19M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ceyhan, Türkei
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Im Herzen von Istanbul verwandeln Sie Ihre Träume mit diesem außergewöhnlichen Projekt in di…
$1,15M
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Wohnung 2 zimmer in Ceyhan, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ceyhan, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
$128,000
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Immobilienangaben in Adana, Türkei

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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