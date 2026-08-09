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Wohnungen in Dosemealti, Türkei

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1 Zimmer
11
2 Zimmer
5
4 Zimmer
8
40 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Stockwerk 2/2
$14,53M
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Wohnung 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
4-Schlafzimmer-Wohnungen in einem Komplex mit Pool in Altınkale Döşemealtı Die Wohnungen bef…
$327,178
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Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 1/5
Brandneue, investitionsfreundliche Wohnungen mit Pool in Döşemealtı Antalya Döşemealtı liegt…
$95,145
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TekceTekce
Wohnung in Dagbeli, Türkei
Wohnung
Dagbeli, Türkei
Fläche 408 m²
$4,07M
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Wohnung in Dosemealti, Türkei
Wohnung
Dosemealti, Türkei
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
2 km vom Zentrum von Deschemalti und in der Nähe aller sozialen Annehmlichkeiten. Es liegt 4…
$722,821
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Wohnung in Asagioba, Türkei
Wohnung
Asagioba, Türkei
Fläche 680 m²
$4,65M
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Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Wir präsentieren Ihnen eine Luxusvilla mit bereicherten sozialen Einrichtungen und hohem Inv…
$1,73M
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Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 2/4
Geräumige 1-Schlafzimmer-Wohnung mit Blick auf die Natur in Döşemealtı Antalya Die Wohnung b…
$59,990
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Wohnung 3 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/3
The building, completed in 2024, is located in the Doshemalti district of Antalya. The apart…
$93,012
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Wohnung 1 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 385 m²
$612,573
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Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 3
Das Gebäude wurde im Juni 2024 in Antalya/Döşemealtı gebaut. Die Wohnung, die weit über sein…
$109,933
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Wohnung 1 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 296 m²
Das Hotel liegt im aufstrebenden Stern von Istanbul, Kartal Bezirk, Island Dreams erhöht den…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 6
Fläche 390 m²
$1,02M
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Wohnung 1 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 254 m²
Meris Dragos, aufsteigend in Dragos, das neue Attraktionszentrum der anatolischen Seite mit …
$1,32M
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Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/3
$2,55M
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Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
1-Schlafzimmer-Wohnungen mit Fußbodenheizung und Gemeinschaftspool in Antalya Döşemealtı Der…
$129,431
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Wohnung 1 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 510 m²
Wir haben ein Leben jenseits Ihrer Träume entworfen...Diese Hochhäuser und die privaten Pool…
$1,23M
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Wohnung 1 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 364 m²
Bei diesem neuen Projekt in Kartal sind Sie zu einem aufrichtigen, warmen, sicheren Leben mi…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Fläche 320 m²
$663,000
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Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 11/15
Moderne, möblierte 1-Schlafzimmer-Wohnung zum Verkauf in Döşemealtı, Antalya Diese Wohnung l…
$100,657
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Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 3/5
Brandneue, investitionsfreundliche Wohnungen mit Pool in Döşemealtı Antalya Döşemealtı liegt…
$91,664
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Penthouse 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 3/4
1-Schlafzimmer-Wohnung mit Berg- und Naturblick im Stadtteil Bahçeyaka in Döşemealtı Die Woh…
$59,990
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Wohnung 3 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen zum Verkauf mit einem Smart-Home-System in einer angesehenen Lage in Döşemealtı Di…
$233,563
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Wohnung 4 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/3
$6,63M
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Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/2
$4,07M
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Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
$863,096
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Penthouse 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 5/5
Brandneue, investitionsfreundliche Wohnungen mit Pool in Döşemealtı Antalya Döşemealtı liegt…
$95,145
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Wohnung 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
4-Schlafzimmer-Wohnungen in einem Komplex mit Pool in Altınkale Döşemealtı Die Wohnungen bef…
$294,716
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Wohnung in Dosemealti, Türkei
Wohnung
Dosemealti, Türkei
Fläche 528 m²
$9,88M
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Wohnung 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen zum Verkauf mit einem Smart-Home-System in einer angesehenen Lage in Döşemealtı Di…
$589,433
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