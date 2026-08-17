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Wohnungen in Toroslar, Türkei

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4 immobilienobjekte total found
Wohnung in Gozne, Türkei
Wohnung
Gozne, Türkei
Fläche 405 m²
$3,08M
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Wohnung 2 zimmer in Toroslar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Toroslar, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 6/6
$2,62M
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Wohnung 2 zimmer in Toroslar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Toroslar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1
$115,632
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Wohnung 2 zimmer in Toroslar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Toroslar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 11/12
The new building of MERSIN, AYASH, MERSIN the complex consists of 1 block on 12 floors in …
$96,360
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