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Wohnungen in Serik, Türkei

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1 Zimmer
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2 Zimmer
28
3 Zimmer
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66 immobilienobjekte total found
Wohnung in Serik, Türkei
Wohnung
Serik, Türkei
$329 000
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Penthouse 3 zimmer in Serik, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Stockwerk 3/3
2-Schlafzimmer-Wohnung mit Pool im Zentrum von Belek Belek ist eine der begehrtesten Gegende…
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
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Serik, Türkei
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Schlafräume 2
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Fläche 110 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Wohnung in der Nähe von Einrichtungen in Belek, Antalya Die zum Verkauf stehende W…
$146 406
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen in der Nähe der Golfplätze und Strand in Belek Antalya Die Wohnungen befinden sich…
$250 246
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Wohnung 4 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 1/7
$9,01M
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Wohnung 1 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 7
Fläche 404 m²
$1,42M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/3
$4,13M
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Wohnung 2 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 4
Gut ausgestattete Wohnungen zum Verkauf in bester Lage in Belek, Antalya Belek, eines der pr…
$103 948
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 3
Bezugsfertige möblierte Wohnung in einem Komplex mit Pool und in der Nähe von sozialen Einri…
$108 036
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Wohnung 1 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Ein brandneues Leben beginnt in der attraktivsten Gegend von Istanbul, Nişantaşı. Ein neues …
$863 096
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Wohnung 1 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 6
Fläche 280 m²
$1,29M
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/2
4-Schlafzimmer Investmet Wohnungen in einem Elite-Komplex mit Pool in Antalya Belek Die Wohn…
$266 070
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 2
Wohnungen in einer Anlage mit Pool in zentraler Lage in Belek Belek, eines der renommiertest…
$200 498
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
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Anzahl der Badezimmer 1
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Stockwerk 2/4
Gut ausgestattete Wohnungen zum Verkauf in bester Lage in Belek, Antalya Belek, eines der pr…
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Wohnung 1 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Stage Istanbul wird in Küçükçekmece für diejenigen gebaut, die einen prestigeträchtigen und …
$188 000
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Penthouse 3 zimmer in Serik, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Stockwerk 3/3
2-Schlafzimmer-Wohnung mit Gemeinschaftspool in Belek, Antalya, zu verkaufen Belek ist eines…
$99 815
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen in einer Anlage mit Pool in der Nähe von Belek im Zentrum von Kadriye Kadriye, ein…
$175 193
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Wohnung 1 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
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Vajra Life Maslak steigt in Maslak, dem renommiertesten Viertel von Istanbul. Es ist das Woh…
$442 750
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 4
Möblierte 2-Schlafzimmer-Gartenwohnung in einem zentralen Komplex mit Pool in Belek Die Wohn…
$166 241
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Wohnung 5 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
Stockwerk 2/3
Vollständig möblierte 4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einer Anlage mit umfangreichen so…
$310 650
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 110 m²
Stockwerk 1/3
Möblierte Wohnung in einem Elitekomplex in der Nähe von Golfplätzen und sozialen Einrichtung…
$174 652
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 2
Gut gestaltete Investment-Wohnungen in der Nähe des Golfplatzes und des Strandes in Belek An…
$253 785
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/3
Möblierte Wohnung in Gehweite der Annehmlichkeiten in Belek Antalya Belek ist aufgrund seine…
$136 323
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Wohnungen in einem Elitekomplex mit Pool in Strandnähe in Belek Die zum Verkauf st…
$252 307
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 105 m²
Stockwerk 1/3
Möblierte Wohnungen in einem Elitekomplex mit Pool in Strandnähe in Belek Die zum Verkauf st…
$258 041
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Wohnung 2 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/4
Stilvoll gestaltete Wohnungen zum Verkauf in der Nähe des Flusses Acısu in Belek, Antalya Be…
$165 299
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/3
3-Zimmer Möblierte Wohnung mit Hohem Mietpotenzial in Belek Belek ist ein Touristenort in An…
$170 690
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/4
Stilvoll gestaltete Wohnungen zum Verkauf in der Nähe des Flusses Acısu in Belek, Antalya Be…
$188 913
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Wohnung 2 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Investment-Wohnungen in der Nähe aller täglichen und sozialen Annehmlichkeiten in Belek Mode…
$157 789
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Wohnung in Gebiz, Türkei
Wohnung
Gebiz, Türkei
Fläche 429 m²
$1,74M
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