Akbuk Sea View Complex

Didim, Türkei

von €135,000

Erschwingliche Wohnung in Altinkum Zum Verkauf – Didim als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 850m zum Strand Traditionelle Wohnung mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf in Didim. Das Hotel liegt 850 m vom Strand in Altinkum entfernt und verfügt über einen Gemeinschaftspool. Ideale Didim Investmentimmobilie mit einem Schnäppchenpreis. Diese traditionelle 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Altinkum befindet sich nur 850 m vom goldenen Sand des Altinkum Beach entfernt. Altinkum bietet eine große Auswahl an lokalen Annehmlichkeiten zu Fuß erreichbar, mehrere Supermärkte, eine Reihe von Restaurants, Bars, verschiedenen Geschäften und vieles mehr, zusammen mit der Region, die auch Schulen und medizinische Kliniken anbietet, somit ein großer zentraler Bereich für Urlaub und das ganzjährige Leben. Die Wohnung ist Teil eines traditionsreichen Wohnkomplexes, ummauert und mit einem Gemeinschaftspool und einem Kinderbecken ausgestattet. Sie können den Strand jedoch auch innerhalb von zehn Minuten bequem erreichen, um in der klaren Ägäis zu schwimmen. Wir präsentieren ein Apartment im ersten Stock, das von einer gemeinsamen sicheren Lobby mit Treppen und Aufzug aus zugänglich ist, um alle Etagen zu erreichen. Eingetreten von einer Stahltür, die sich zu einem Flur mit Keramikfliesen öffnet, der durch die Wohnung fließt und Türen für den Zugang zu jedem Raum beherbergt. Die Tür am Ende des Flurs öffnet sich zu einem offenen Wohnbereich mit viel natürlichem Licht; Der Wohnbereich bietet eine moderne Küche mit viel Stauraum für Ihre kulinarischen Bedürfnisse und Arbeitsbereichen. Die Lounge ist mit einem bequemen Sofa ausgestattet und verfügt über eine Klimaanlage. Es gibt auch Zugang zum großen Balkon mit Blick auf den Pool. Durch den Flur finden Sie die 2 Schlafzimmer mit großen Doppelzimmern. Sie teilen sich ein voll gefliestes Familienbadezimmer mit einer Dusche vom Flur. Die erschwingliche Wohnung wird dem Didim-Immobilienmarkt angeboten, der voll möbliert und mit allen weißen Gütern, einer Klimaanlage und einem elektrischen Warmwasserbereiter ausgestattet ist. Insgesamt ein ideales Familienferienhaus, ein ganzjähriges Zuhause oder eine ideale Low-Budget-Investmentimmobilie in Didim, die eine großartige Lage mit allen Annehmlichkeiten und dem Strand innerhalb von 850 m bietet, einfacher Zugang zu anderen Bereichen und einem Gemeinschaftspool. Wir können eine subventionierte Inspektionsreise für alle anbieten, die ernsthaft daran interessiert sind, eine Immobilie in den Regionen zu kaufen, in denen wir Immobilien verkaufen… Mit einem wunderbaren Klima, gastfreundlichen Menschen und fabelhaften Eigenschaften muss die Türkei Ihre erste Wahl für Ihr Zuhause in der Sonne sein. Obwohl Sie die Immobilien auf unserer Internetseite und in Informationspaketen anzeigen können, kann nichts mit der Qualität und dem Lebensstil verglichen werden, in die Sie sich einkaufen. Im Allgemeinen dauert die Inspektionsreise 3 oder 4 Tage, was normalerweise lang genug ist, damit einer unserer engagierten Berater Sie durch den gesamten Prozess führt, vom Betrachten der Immobilien bis zur Unterstützung bei den Rechtmäßigkeiten. Wir werden Sie vom Flughafen aus begrüßen, bis Sie abreisen. Ihre Inspektionsreisen werden vollständig begleitet und wir sind stolz darauf, unsere Kunden zu betreuen. Um zu sehen, was dieses Land Ihnen zu bieten hat, buchen Sie Ihre Inspektionsreise bei einem unserer Berater. Rufen Sie uns jetzt an, um eine Besichtigung dieses Eigentums und anderer SIMILARER EIGENTUMS zu arrangieren ÜBER ALTINKUM Wenn Sie in den Ferienort Altinkum kommen, sehen Sie sofort, woher er seinen Namen hat. Altinkum bedeutet goldenen Sand und hat mehrere herrlich sandige Strände, die sanft in der warmen Ägäis liegen .Dieses aufstrebende Resort liegt etwa 70 km vom Flughafen Bodrum entfernt und bietet dem Urlauber oder Bewohner alles, während es sein definitives türkisches Gefühl bewahrt. Altinkum liegt zwischen zwei internationalen Flughäfen für einen einfachen Zugang und ist von 55 km Küste umgeben, 11 mit der Blauen Flagge gekennzeichneten Stränden mit viel Englisch. Didim ist ein lebhaftes und beliebtes Resort an der Ägäischen Küste mit seinen wunderschönen goldenen Stränden. Das Klima ist zwischen April und Oktober fabelhaft, es gibt das ganze Jahr über einen wachsenden Einwohner der Ex-Patriotengemeinschaft, und die Regierung unterstützt den Tourismus in der Region durch kontinuierliche Verbesserungen der lokalen Infrastruktur wie die Bereitstellung von Fußgängerwegen am Strand, neuen Straßen, Entwässerung und Gemeinschaftsgebäuden. Der westlich von Altinkum erbaute neue D-Marin ist der größte Yachthafen an der Ägäisküste. Dazu gehören Festmachen für 623 Yachten, ein Einkaufszentrum, Zoll und Hubschrauberlandeplatz haben das Interesse an der Region erhöht und die Land- und Immobilienpreise weiter in die Höhe getrieben. Dies ist der ideale Zeitpunkt, um in den Gebieten von Didim zu kaufen , Altinkum und Akbuk. NÄCHSTE ATTRAKTIONEN Bootsfahrten, Schnorcheln, Tauchen, Angeln, Reiten, Wasserpark und Wassersport. LOKALE EINRICHTUNGEN Bank- / Geldautomaten, Ärzte, Chemiker, Supermärkte. Lokaler Pazar liefert frische Produkte. Internetcafé, Restaurants, Bars und Cafés. Strandclubs für Ihre Entspannung. Marina, Mietwagen und viele weitere Annehmlichkeiten. Zuverlässiger Taxiservice. Häufig kostengünstige lokale Busverbindung. SICHT SEHEN Apollon-Tempel Milet antike Stadt Haus der Jungfrau Mery Ephesus Rufen Sie uns jetzt an, um eine Besichtigung dieses Eigentums und anderer SIMILARER EIGENTUMS zu arrangieren