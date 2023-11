Mayfair Complex

Erschwingliches Ferienhaus in der Türkei - 2 Schlafzimmer Maisonette-Wohnung zum Verkauf in Didim

Erschwingliche Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf in Didim Türkei. Diese als Finanzinvestition gehaltene Immobilie, bei der Sie Ihr Geld in einem speziellen komplexen Konzept in der Nähe von Mavisehir verdienen können. Wir bieten eine Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern und Blick auf die Natur. Sie können das Zentrum von Mavişehir und Didim bequem mit Ihrem Auto von der Baustelle aus erreichen. Es verfügt über 2 große Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie ein offenes Wohnzimmer und eine Küche, die auf einen großen Balkon mit Blick auf den Poolbereich führen. Es gibt auch eine große private Dachterrasse in der obersten Etage. Diese wundervolle Sommerimmobilie, die wie möbliert zum Verkauf angeboten wird, ist in Bezug auf den Preis ideal für Käufer. Ideal sowohl für ein Ferienhaus als auch für Kauf- und Mietinvestitionen.

Mavisehir, ruhig und friedlich in Didim, wo sich kleine lokale Unternehmen und der Nachbarschaftsmarkt konzentrieren, ist ein kleiner Strandbereich, der aus verschiedenen Häusern und freistehenden Villen besteht. Das Interesse an der Region hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen und ist zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit in- und ausländischer Investoren geworden.

Didim, einer der beliebtesten Bezirke der Provinz Aydin, zeichnet sich durch seine historischen und natürlichen Schönheiten aus, von der Ägäis bis zu den schönsten Stränden. Didim, das mit seinen historischen Orten Aufmerksamkeit erregt, beherbergt in den Sommermonaten viele einheimische und ausländische Touristen mit seinen langen Stränden, dem funkelnden Meer und viel Sauerstoff. In jüngster Zeit hat die Zahl der Ausländer, die im Sommer und Winter in Didim leben möchten, zugenommen und ist zu einem der am meisten bevorzugten Ferienzentren geworden.

Didim, etwas in der Küstenregion der Ägäis gelegen, ist mit dem Transportmittel oder zu Fuß zum Meer, zu Stränden und Stränden leicht zu erreichen, und bietet viele Möglichkeiten für staatliche Krankenhäuser, Apotheken, Banken, private Krankenhäuser und Schulen, Supermärkte und Restaurants.

Weitere Informationen erhalten Sie vom türkischen Innenministerium. Unser engagiertes Team beantwortet alle Ihre Fragen zu Immobilien in der Türkei, bietet Ihnen aufrichtige und objektive Ratschläge und unterstützt Sie bei jedem Schritt des Kaufprozesses für Immobilien in der Türkei.

Das türkische Innenministerium kann eine subventionierte Inspektionsreise für alle anbieten, die ernsthaft am Kauf einer Immobilie in den Regionen interessiert sind, in denen wir Immobilien verkaufen…

Mit einem wunderbaren Klima, gastfreundlichen Menschen und fabelhaften Eigenschaften muss die Türkei Ihre erste Wahl für Ihr Zuhause in der Sonne sein. Obwohl Sie die Immobilien auf unserer Internetseite und in Informationspaketen anzeigen können, kann nichts mit der Qualität und dem Lebensstil verglichen werden, in die Sie sich einkaufen. Im Allgemeinen dauert die Inspektionsreise 3 oder 4 Tage, was normalerweise lang genug ist, damit einer unserer engagierten Berater Sie durch den gesamten Prozess führt, vom Betrachten der Immobilien bis zur Unterstützung bei den Rechtmäßigkeiten. Wir werden Sie vom Flughafen aus begrüßen, bis Sie abreisen. Ihre Inspektionsreisen werden vollständig begleitet und wir sind stolz darauf, unsere Kunden zu betreuen. Um zu sehen, was dieses Land Ihnen zu bieten hat, buchen Sie Ihre Inspektionsreise bei einem unserer Berater.

Rufen Sie uns jetzt an, um eine Besichtigung dieses Eigentums und anderer SIMILARER EIGENTUMS zu arrangieren

ÜBER ALTINKUM

Wenn Sie in den Ferienort Altinkum kommen, sehen Sie sofort, woher er seinen Namen hat. Altinkum bedeutet goldenen Sand und hat mehrere herrlich sandige Strände, die sanft in der warmen Ägäis liegen .Dieses aufstrebende Resort liegt etwa 70 km vom Flughafen Bodrum entfernt und bietet dem Urlauber oder Bewohner alles, während es sein definitives türkisches Gefühl bewahrt.



Altinkum liegt zwischen zwei internationalen Flughäfen für einen einfachen Zugang und ist von 55 km Küste umgeben, 11 mit der Blauen Flagge gekennzeichneten Stränden mit viel Englisch. Didim ist ein lebhaftes und beliebtes Resort an der Ägäischen Küste mit seinen wunderschönen goldenen Stränden.

Das Klima ist zwischen April und Oktober fabelhaft, es gibt das ganze Jahr über einen wachsenden Einwohner der Ex-Patriotengemeinschaft, und die Regierung unterstützt den Tourismus in der Region durch kontinuierliche Verbesserungen der lokalen Infrastruktur wie die Bereitstellung von Fußgängerwegen am Strand, neuen Straßen, Entwässerung und Gemeinschaftsgebäuden.



Der westlich von Altinkum erbaute neue D-Marin ist der größte Yachthafen an der Ägäisküste. Dazu gehören Festmachen für 623 Yachten, ein Einkaufszentrum, Zoll und Hubschrauberlandeplatz haben das Interesse an der Region erhöht und die Land- und Immobilienpreise weiter in die Höhe getrieben. Dies ist der ideale Zeitpunkt, um in den Gebieten von Didim zu kaufen , Altinkum und Akbuk.



NÄCHSTE ATTRAKTIONEN

Bootsfahrten, Schnorcheln, Tauchen,

Angeln, Reiten, Wasserpark und Wassersport.



LOKALE EINRICHTUNGEN

Bank- / Geldautomaten, Ärzte, Chemiker, Supermärkte.

Lokaler Pazar liefert frische Produkte.

Internetcafé, Restaurants, Bars und Cafés.

Strandclubs für Ihre Entspannung.

Marina, Mietwagen und viele weitere Annehmlichkeiten.

Zuverlässiger Taxiservice.

Häufig kostengünstige lokale Busverbindung.



SICHT SEHEN



Apollon-Tempel

Milet antike Stadt

Haus der Jungfrau Mery

Ephesus



Rufen Sie uns jetzt an, um eine Besichtigung dieses Eigentums und anderer SIMILARER EIGENTUMS zu arrangieren