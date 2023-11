Sierra Vista Residence

AFFORDABLE HOLIDAY HOME - Key Ready Investment Stadtzentrum Apartment in Aydin Türkei High-End-Investment-Apartments, nur 1 Autostunde entfernt nach Kusadasi, Stadtzentrum zum Verkauf.

Key Ready Investment Stadtzentrum Wohnung in der Nähe von Kusadasi – Türkei High-End-Investmentwohnungen nur 1 Autostunde entfernt nach Kusadasi, Stadtzentrum zu verkaufen.

Wir vom türkischen Innenministerium freuen uns, diesen brandneuen Luxuskomplex von Spa-Apartments zum Verkauf in der Nähe von Kusadasi im Herzen des Stadtzentrums in der prestigeträchtigen Nachbarschaft anbieten zu können, In der Nähe aller berühmten Sehenswürdigkeiten, eines der Einkaufszentren Bamboo AVM und nicht weit von der Universität entfernt. Es heißt Vista Residence und ist eine brandneue moderne und luxuriöse Entwicklung. Es liegt nur 90 Autominuten vom Flughafen Izmir und 1 Autostunde von Kusadasi entfernt. 5 Minze zum AVM-Formzentrum der Universität und Bambus..

Ku adasi ist eine der berühmten Städte der Türkei und eine riesige Stadt in der Stadt der Kultur und der wunderbaren Geschichte, einer der meistbesuchten Städte der Welt. Vista Residences besteht aus 84 Apartments auf einer Fläche von 11.000 Quadratmetern. In den Vista-Residenzen wurden 1 + 1 zwischen 69 Quadratmetern, 2 + 1s von 119 Quadratmetern entworfen. Vista Residences macht mit seinen sozialen Einrichtungen auf sich aufmerksam. Das Projekt trifft seine Käufer mit sozialen Bereichen wie Sporthallen im Innen- und Außenbereich, halbolympischem Schwimmbad, Parkplatz, Masjid und Sauna. Alle haben Eigentumsurkunde.

Alle bieten hervorragende Mietrenditen für Immobilieninvestoren sowohl aus Langzeitmieten als auch aus Kurzzeitmieten für diejenigen, die Städtereisen genießen. Dieser neu erbaute Luxuskomplex mit modernen Wohnungen zum Verkauf befindet sich in der sehr zentralen Gegend, prestigeträchtige und begehrte Lage der Stadt, Nur wenige Minuten von allen bekannten Bambus AVM und Adnan Menderes University entfernt..

Standort & neu abgeschlossene komplexe Details

Eine lebhafte Gegend mit einer Reihe von Annehmlichkeiten, die zu Fuß erreichbar sind, Supermärkten, verschiedenen Geschäften, Schulen, Chemikern, Banken und Cafés, Cafés, Restaurants usw, In nicht mehr als 3-4 Minuten mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln finden Sie Universitäten, große Einkaufszentren und Krankenhäuser, sowohl staatliche als auch private.

Der Komplex bietet sowohl ein Luxushotel- als auch ein Spa-Konzept und wurde gebaut, um die neuesten staatlichen Bauvorschriften für Sicherheit und Isolierung zu erfüllen, Der bekannte Entwickler vervollständigt auch jedes Haus auf höchstem Niveau.

Drei Hochhäuser auf einer Landfläche von 11.000 m2, zwei Wohnblöcke mit 13 Stockwerken. Die Wohneinheiten bieten geräumige Luxusapartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern und höher gelegenen Häusern mit atemberaubendem Blick auf die Natur und die Stadt. Alle nutzen eine Reihe luxuriöser Einrichtungen und Dienstleistungen vor Ort, einschließlich;

Außenpool

Sonnenterrassen

Kinderspielplatz

Ein ausgestattetes Fitnessstudio

Spa-Zentrum mit Sauna

Landschaftsgärten

Bewohner sicheres Parkhaus

24/7 Empfang

Stromgenerator

Hebt in jedem Block

Zentrales Satellitenfernsehen

CCTV

Markt

Kamelie

Masjid

Wohneinheiten verfügbar und Preise

Tolle Mietgarantie

Einheitenmerkmale

Alle beiden Blöcke bieten eine sichere Eingangslobby, von der jeder über Aufzüge oder Treppen Zugang zu allen Etagen bietet, Jede Einheit wird durch eine Stahlsicherheitstür betreten und alle sind mit einer Video-Gegensprechanlage mit dem Eingang der Lobby verbunden.

1-Zimmer-Apartments bieten einen offenen Grundriss, Alle bieten eine voll ausgestattete moderne Küche mit großen Einheiten und Granitarbeitsflächen und sind mit einer Reihe eingebauter weißer Waren ausgestattet -, Backofen, Kochfeld, Dunstabzugshaube, Mikrowelle und Kühl- / Gefrierschrank.

Moderne und eher luxuriöse Badezimmer sind alle vom Boden bis zur Decke vollständig gefliest, während die verbleibenden Bodenbereiche eine Mischung aus warmem Laminat und weiteren Keramikfliesen bieten, während jedes Haus mit einer zentral gesteuerten Heizung und Klimaanlage ausgestattet ist.

Alle Unterkünfte bieten große Balkone für den Außenbereich mit Blick auf die Stadt oder die Natur. Alle Zimmer bieten viel Tageslicht und moderne Abendbeleuchtungsmerkmale.

All-in-all-diese neuen Luxusapartments zum Verkauf in der Nähe von Kusadasi sind die richtigen Kästchen für regelmäßige Stadtbesuche in der Freizeit oder im Geschäft, Ideal gelegen und für das ganzjährige Leben im Stadtzentrum geeignet oder eine ausgezeichnete High-End-Wahl für Investitionen in der Türkei. Es bietet eine sehr zentrale Lage mit einer prestigeträchtigen Postleitzahl, Zu Fuß zu mehr als zahlreichen Annehmlichkeiten, sehr einfachem Zugang zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt, allen Stadtgebieten und Flughäfen sowie der Möglichkeit eines atemberaubenden Blicks auf die Natur.

Wenden Sie sich noch heute an das türkische Innenministerium, um weitere Informationen, Preise und aktuelle Verfügbarkeit zu erhalten. Unser freundliches Team von Didim-Immobilienberatern beantwortet alle Ihre Fragen zu türkischen Immobilien, Bieten Sie einen Einblick in die möglichen Mietrenditen und führen Sie durch jeden Schritt des türkischen Immobilienkaufprozesses.

Das türkische Innenministerium kann eine subventionierte Inspektionsreise für alle anbieten, die ernsthaft am Kauf einer Immobilie in den Regionen interessiert sind, in denen wir Immobilien verkaufen…

Mit einem wunderbaren Klima, gastfreundlichen Menschen und fabelhaften Eigenschaften muss die Türkei Ihre erste Wahl für Ihr Zuhause in der Sonne sein. Obwohl Sie die Immobilien auf unserer Internetseite und in Informationspaketen anzeigen können, kann nichts mit der Qualität und dem Lebensstil verglichen werden, in die Sie sich einkaufen. Im Allgemeinen dauert die Inspektionsreise 3 oder 4 Tage, was normalerweise lang genug ist, damit einer unserer engagierten Berater Sie durch den gesamten Prozess führt, vom Betrachten der Immobilien bis zur Unterstützung bei den Rechtmäßigkeiten. Wir werden Sie vom Flughafen aus begrüßen, bis Sie abreisen. Ihre Inspektionsreisen werden vollständig begleitet und wir sind stolz darauf, unsere Kunden zu betreuen. Um zu sehen, was dieses Land Ihnen zu bieten hat, buchen Sie Ihre Inspektionsreise bei einem unserer Berater.

Rufen Sie uns jetzt an, um eine Besichtigung dieses Eigentums und anderer SIMILARER EIGENTUMS zu arrangieren