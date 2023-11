Polatsun Complex

Didim, Türkei

von €110,000

Moderne Apartments und Maisonetten mit 1,2 und 3 Schlafzimmern sind voll möbliert und bezugsfertig in – Direkt vom Entwickler Wir vom türkischen Innenministerium freuen uns, den Polat Life Complex vorstellen zu können, der unsere eigene Entwicklung in Didim in der Nähe der Marina Road darstellt. Brandneues, modernes und luxuriöses Maisonette-Apartment mit 3 Schlafzimmern und riesiger privater Dachterrasse. Wir bieten drei Schlafzimmer, ein Familienbadezimmer, eine separate Garderobe, eine geräumige, helle und helle, geräumige, offene Lounge und Küche. Sie betreten die Maisonette-Wohnung von einer Stahltür aus. Es gibt einen Flurbereich mit Zugang zu zwei Schlafzimmern und einer Toilette. Mit einer breiten Treppe erreichen Sie die oberste Etage, wo Sie Hauptschlafzimmer und ein Familienbadezimmer finden. Die geräumige helle und helle offene Lounge und Küche befindet sich ebenfalls in der obersten Etage. Mit der doppelten Schiebetür haben Sie Zugang zu einer großen privaten Dachterrasse. Die Maisonette-Wohnung ist eine gebrauchsfertige Residenz mit allen Küchengeräten, weißen Waren, Schlafzimmer- und Wohnzimmermöbeln sowie Gartenmöbeln. Wird dem Didim-Immobilienmarkt mit Möbeln angeboten, wie auf den Bildern zu sehen, mit elektrischen Fensterläden, Moskitonetzen, moderner Einbauküche und Badezimmern. Es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit attraktivem Preisschild und zinsfreiem Zahlungsplan bis zu 3 Jahren. Ideal sowohl für ein Ferienhaus als auch für ein ganzjähriges Wohnheim in Didim, Türkei. Zu gut, um vermisst zu werden. Tolle Lage. Diese modernen Apartments und Maisonetten in Didim sind ca. 3,5 km vom Strand Altinkum entfernt. Obwohl die Gegend, finden Sie zahlreiche lokale Geschäfte, Bars und Restaurants, die zu Fuß erreichbar sind, zusammen mit dem Kleinbus-Service der Stadt zu den Stränden, Resort Center und andere Gebiete rund um die wunderschöne Ägäische Halbinsel für diejenigen, die gerne unterwegs sind, um die Umgebung eingehender zu erkunden. Die 50 Apartments befinden sich in einer ummauerten und geschlossenen Umgebung, 2 moderne Einzelblöcke, die von riesigen angelegten Gärten umgeben sind, die bieten, Riesige angelegte Gärten Ein Außenpool, Kinderbecken Rollstuhlgerecht Ausreichend Sonnenterrassen Türkisches Bad Sauna GYM Saftbar Elektrische Fensterläden und Moskitonetze an allen Fenstern und Schiebetüren In der Nähe von örtlichen Geschäften, Supermärkten, Cafés und Restaurants Mini-Buslinie Hebt in beiden Blöcken Ideal sowohl für ein Ferienhaus als auch für ein ganzjähriges Wohnheim. Sie werden sich in diesem Komplex privilegiert fühlen, der mit Ihrem Komfort und Ihren Prioritäten im Hinblick auf seinen Wohnraum gestaltet wurde. Alles in allem ist dieses moderne Apartment das perfekte Zuhause für eine Familie, die ein Umzugs- oder Ferienhaus mit einem großen Gemeinschaftspool suchen, Ideal für einen Urlaub für Familien oder eine ideale Investition in Didim, in der Nähe lokaler Annehmlichkeiten, eine kurze Fahrt zum Strand und ins Stadtzentrum, mit viel Wohnraum im Freien, eine großartige Lage. Wir können eine subventionierte Inspektionsreise für alle anbieten, die ernsthaft daran interessiert sind, eine Immobilie in den Regionen zu kaufen, in denen wir Immobilien verkaufen… Mit einem wunderbaren Klima, gastfreundlichen Menschen und fabelhaften Eigenschaften muss die Türkei Ihre erste Wahl für Ihr Zuhause in der Sonne sein. Obwohl Sie die Immobilien auf unserer Internetseite und in Informationspaketen anzeigen können, kann nichts mit der Qualität und dem Lebensstil verglichen werden, in die Sie sich einkaufen. Im Allgemeinen dauert die Inspektionsreise 3 oder 4 Tage, was normalerweise lang genug ist, damit einer unserer engagierten Berater Sie durch den gesamten Prozess führt, vom Betrachten der Immobilien bis zur Unterstützung bei den Rechtmäßigkeiten. Wir werden Sie vom Flughafen aus begrüßen, bis Sie abreisen. Ihre Inspektionsreisen werden vollständig begleitet und wir sind stolz darauf, unsere Kunden zu betreuen. Um zu sehen, was dieses Land Ihnen zu bieten hat, buchen Sie Ihre Inspektionsreise bei einem unserer Berater. Rufen Sie uns jetzt an, um eine Besichtigung dieses Eigentums und anderer SIMILARER EIGENTUMS zu arrangieren