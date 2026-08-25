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Geschäft 112 m² in 11 Sokak, Türkei
Geschäft 112 m²
11 Sokak, Türkei
Fläche 112 m²
$4,82M
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Geschäft 248 m² in Cicek Caddesi, Türkei
Geschäft 248 m²
Cicek Caddesi, Türkei
Fläche 248 m²
$21,86M
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Geschäft 245 m² in Orhangazi, Türkei
Geschäft 245 m²
Orhangazi, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 245 m²
Etagenzahl 1
Geschäfte in einem Freiluft-Einkaufszentrum in Orhangazi, Bursa Die Region Orhangazi in Burs…
$436 814
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