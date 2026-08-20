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Geschäft 87 m² in Basaksehir, Türkei
Geschäft 87 m²
Basaksehir, Türkei
Fläche 87 m²
Investitionsneue Geschäfte an einer Hauptstraße in Başakşehir Istanbul Başakşehir ist ein au…
$360 215
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Geschäft 175 m² in Basaksehir, Türkei
Geschäft 175 m²
Basaksehir, Türkei
Fläche 175 m²
Etagenzahl 5
Investitionsgeschäfte an einer belebten Hauptstraße in Istanbul Başakşehir Diese eleganten G…
$603 557
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Geschäft 50 m² in Basaksehir, Türkei
Geschäft 50 m²
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 2
Neue Geschäfte an der Hauptstraße in Başakşehir Diese Geschäfte befinden sich in Başakşehir,…
$72 970
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