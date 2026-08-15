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6 immobilienobjekte total found
Geschäft 900 m² in Kestel, Türkei
Geschäft 900 m²
Kestel, Türkei
Fläche 900 m²
Geräumiges Geschäft mit Mietgarantie direkt am Strand in Alanya Kestel zeichnet sich durch s…
$2,58M
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Geschäft 200 m² in Mahmutlar, Türkei
Geschäft 200 m²
Mahmutlar, Türkei
Fläche 200 m²
Kargıcak, eine charmante Region in Alanya, Türkei, bietet eine attraktive Investitionsmöglic…
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Geschäft in Kargıcak, Türkei
Geschäft
Kargıcak, Türkei
Etagenzahl 5
We would like to announce that our project is suitable for acquiring TURKISH CITIZENSHIP thr…
$607,364
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Geschäft 500 m² in Alanya, Türkei
Geschäft 500 m²
Alanya, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 500 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf an einer Ringstraße in Alanya Oba Alanya, das Ferienzentrum in…
$608,916
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Geschäft in Mahmutlar, Türkei
Geschäft
Mahmutlar, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 12
# KONSTRUKTIONSINFORMATIONEN - BEGINNSDATUM: 20.05.2021 - DATUM DER ENDGÜLTIGEN FERTIGSTEL…
$212,548
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Geschäft 63 m² in Alanya, Türkei
Geschäft 63 m²
Alanya, Türkei
Fläche 63 m²
Die geschichtsträchtige Geschichte Alanias, das Alanya Center-Magazin, zeichnet sich durch s…
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