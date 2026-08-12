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Kadikoy
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26 immobilienobjekte total found
Geschäft 87 m² in Beyoglu, Türkei
Geschäft 87 m²
Beyoglu, Türkei
Fläche 87 m²
Etagenzahl 9
Geschäft mit großer Nutzungsfläche an der Hauptstraße in Beyoğlu Gewerbliche Läden befinden …
$429,520
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Geschäft 1 200 m² in Eyupsultan, Türkei
Geschäft 1 200 m²
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 12
Geschäfte in der Nähe der Hauptstraße in Alibeyköy Eyüpsultan Die Gewerbeläden befinden sich…
$1,20M
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Geschäft 108 m² in Esenyurt, Türkei
Geschäft 108 m²
Esenyurt, Türkei
Fläche 108 m²
Etagenzahl 20
Geschäfte zum Verkauf in günstiger Lage in Istanbul Esenyurt Diese schlüsselfertigen Geschäf…
$199,750
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TekceTekce
Geschäft 1 502 m² in Kagithane, Türkei
Geschäft 1 502 m²
Kagithane, Türkei
Fläche 1 502 m²
Etagenzahl 13
Geschäft in strategischer Lage in Kağıthane İstanbul Das Geschäft in Kağıthane, İstanbul, be…
$12,59M
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Geschäft 87 m² in Basaksehir, Türkei
Geschäft 87 m²
Basaksehir, Türkei
Fläche 87 m²
Investitionsneue Geschäfte an einer Hauptstraße in Başakşehir Istanbul Başakşehir ist ein au…
$360,243
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Geschäft 90 m² in Esenyurt, Türkei
Geschäft 90 m²
Esenyurt, Türkei
Fläche 90 m²
Schlüsselfertige Geschäfte zum Verkauf in Esenyurt İstanbul Die Geschäfte im Stadtteil Esen…
$749,351
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Geschäft 291 m² in Çekmeköy, Türkei
Geschäft 291 m²
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 291 m²
Etagenzahl 1
Geschäft zum Verkauf in Çekmeköy mit hohem Ertragspotenzial Çekmeköy liegt auf der asiatisch…
$1,05M
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Geschäft 175 m² in Basaksehir, Türkei
Geschäft 175 m²
Basaksehir, Türkei
Fläche 175 m²
Etagenzahl 5
Investitionsgeschäfte an einer belebten Hauptstraße in Istanbul Başakşehir Diese eleganten G…
$599,250
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Geschäft 220 m² in Bagcilar, Türkei
Geschäft 220 m²
Bagcilar, Türkei
Fläche 220 m²
50 m. Entfernung zur U-Bahn-Station in Bagcilar Migros Markt Mieter Shop Das zu verkaufende …
$1,50M
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Geschäft 550 m² in Eyupsultan, Türkei
Geschäft 550 m²
Eyupsultan, Türkei
Fläche 550 m²
Etagenzahl 12
Geschäfte in der Nähe der Hauptstraße in Alibeyköy Eyüpsultan Die Gewerbeläden befinden sich…
$599,250
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Geschäft 350 m² in Kadikoy, Türkei
Geschäft 350 m²
Kadikoy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 350 m²
Geschäfte in der Nähe der Straßenbahn und auf einer belebten Straße in Kadıköy Moda Die zum …
$6,25M
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Geschäft 62 m² in Kagithane, Türkei
Geschäft 62 m²
Kagithane, Türkei
Fläche 62 m²
Etagenzahl 11
Geschäfte zur Investition in einem zentral gelegenen Komplex in Kagithane Die preisgünstigen…
$503,416
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Geschäft 1 m² in Kartal, Türkei
Geschäft 1 m²
Kartal, Türkei
Fläche 1 m²
$27,61M
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Geschäft 50 m² in Basaksehir, Türkei
Geschäft 50 m²
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 2
Neue Geschäfte an der Hauptstraße in Başakşehir Diese Geschäfte befinden sich in Başakşehir,…
$73,319
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Geschäft 118 m² in Sariyer, Türkei
Geschäft 118 m²
Sariyer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 118 m²
Etagenzahl 17
Geschäfte in bester Lage in Maslak, Sarıyer, Istanbul Sarıyer, auf der europäischen Seite Is…
$1,10M
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Geschäft 131 m² in Beylikduzu, Türkei
Geschäft 131 m²
Beylikduzu, Türkei
Fläche 131 m²
Etagenzahl 9
Geschäfte in einem Freiluftbasar mit und ohne Mieter in İstanbul Die Geschäfte befinden sich…
$499,952
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Geschäft 29 m² in Kadikoy, Türkei
Geschäft 29 m²
Kadikoy, Türkei
Fläche 29 m²
Für Investitionen geeignetes Geschäft in einer belebten Straße in Kadıköy Istanbul Das Inves…
$334,841
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Geschäft 120 m² in Atasehir, Türkei
Geschäft 120 m²
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 14
Hochrentable Gewerbeimmobilien in bester Lage in Istanbul Ataşehir Diese Büros und Geschäfte…
$910,998
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Geschäft 136 m² in Maltepe, Türkei
Geschäft 136 m²
Maltepe, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 136 m²
Geschäfte zum Verkauf in Maltepe in der Nähe der Autobahn E-5 und der U-Bahn Die zum Verkauf…
$885,596
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Geschäft 24 m² in Gungoren, Türkei
Geschäft 24 m²
Gungoren, Türkei
Fläche 24 m²
Etagenzahl 4
Geschäfte, die Investitionsmöglichkeiten in Güngören, İstanbul bieten Merter liegt zwischen …
$499,952
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Geschäft 538 m² in Atasehir, Türkei
Geschäft 538 m²
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 538 m²
Etagenzahl 9
Investitionsobjekte in der Nähe der U-Bahn in Ataşehir, Istanbul Die Gewerbeimmobilien befin…
$2,97M
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Geschäft 50 m² in Kadikoy, Türkei
Geschäft 50 m²
Kadikoy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 11
Geschäfte zum Verkauf im Einkaufszentrum in Istanbul Kadıköy Geschäfte zum Verkauf sind in I…
$1,50M
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Geschäft 85 m² in Besiktas, Türkei
Geschäft 85 m²
Besiktas, Türkei
Fläche 85 m²
Gewerberäume in einem der vielversprechendsten Projekte im Zentrum von Beşiktaş werden zum V…
$716,320
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Shops in a residential complex for obtaining Turkish citizenship are for sale. in Beylikduzu, Türkei
Shops in a residential complex for obtaining Turkish citizenship are for sale.
Beylikduzu, Türkei
Fläche 196 m²
Zwei Geschäfte von 91 m2 und 105 m2 sind in einem Wohnkomplex zum Erhalt der türkischen Staa…
$420,000
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Geschäft 86 m² in Çekmeköy, Türkei
Geschäft 86 m²
Çekmeköy, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
$138,242
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Geschäft 175 m² in Kagithane, Türkei
Geschäft 175 m²
Kagithane, Türkei
Fläche 175 m²
Etagenzahl 1
$1,04M
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