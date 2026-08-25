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Yalova Merkez
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5 immobilienobjekte total found
Geschäft 220 m² in Yalova Merkez, Türkei
Geschäft 220 m²
Yalova Merkez, Türkei
Fläche 220 m²
Stockwerk 1/5
Geschäfte an der Autobahn nach Istanbul in Yalova Gaziosmanpaşa Yalova ist aufgrund seiner N…
$671 267
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Geschäft 625 m² in Yalova Merkez, Türkei
Geschäft 625 m²
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 625 m²
Etagenzahl 4
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Yalova, in der Nähe aller notwendigen Einrichtungen Dank de…
$1,61M
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Geschäft 460 m² in Çiftlikköy, Türkei
Geschäft 460 m²
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 460 m²
Etagenzahl 4
Investitionsgeschäft mit Lagerraum im Stadtteil Kelebek Çayırı in Yalova Yalova ist eine wun…
$561 785
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Geschäft 440 m² in Yalova Merkez, Türkei
Geschäft 440 m²
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 440 m²
Etagenzahl 3
Geräumiges Geschäft an der Straße von Yalova nach Termal Yalova ist ein Wohn- und Tourismusz…
$624 570
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Geschäft 81 m² in , Türkei
Geschäft 81 m²
, Türkei
Fläche 81 m²
Stockwerk 1/2
Geschäft mit großer Nutzfläche in der Nähe der Brücke in Kaytazdere Yalova ist aufgrund sein…
$195 178
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