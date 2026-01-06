Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Efeler
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Efeler, Türkei

gewerbeimmobilien
7
Geschäft Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Geschäft 137 m² in Efeler, Türkei
Geschäft 137 m²
Efeler, Türkei
Fläche 137 m²
$1,09M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 40 m² in Efeler, Türkei
Geschäft 40 m²
Efeler, Türkei
Fläche 40 m²
$1,38M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 115 m² in Efeler, Türkei
Geschäft 115 m²
Efeler, Türkei
Fläche 115 m²
$4,92M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen