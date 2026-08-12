Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Mittelmeerregion
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Mittelmeerregion, Türkei

;
Antalya
8
Muratpasa
8
Alanya
6
Mersin
8
Zeig mehr
Geschäft Löschen
Alles löschen
30 immobilienobjekte total found
Geschäft 300 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 300 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 300 m²
Brandneue Wohnungen in zentraler Lage in Alanya Antalya Alanya ist seit vielen Jahren eine e…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 350 m² in Yenişehir, Türkei
Geschäft 350 m²
Yenişehir, Türkei
Fläche 350 m²
Etagenzahl 5
Geschäft mit hohen Mieteinnahmen in Mersin zu verkaufen Mersin ist eine der wichtigsten Hafe…
$681,228
Eine Anfrage stellen
Geschäft 308 m² in Akdeniz, Türkei
Geschäft 308 m²
Akdeniz, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 308 m²
$16,28M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Geschäft 227 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 227 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 227 m²
Zentral gelegene Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Alanya Alanya, die herausragende Urlaubsre…
$937,891
Eine Anfrage stellen
Geschäft 900 m² in Kestel, Türkei
Geschäft 900 m²
Kestel, Türkei
Fläche 900 m²
Geräumiges Geschäft mit Mietgarantie direkt am Strand in Alanya Kestel zeichnet sich durch s…
$2,58M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 2 m² in Mezitli, Türkei
Geschäft 2 m²
Mezitli, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 m²
Stockwerk 1
$162,77M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 200 m² in Kepez, Türkei
Geschäft 200 m²
Kepez, Türkei
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Geschäfte für langfristige Nutzung an einer belebten Hauptstraße in Kepez, Antalya Kepez ist…
$737,805
Eine Anfrage stellen
Geschäft 339 m² in Serik, Türkei
Geschäft 339 m²
Serik, Türkei
Fläche 339 m²
$14,53M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 579 m² in Kepez, Türkei
Geschäft 579 m²
Kepez, Türkei
Fläche 579 m²
Investitionsgeschäfte mit hohem Mietrenditepotenzial in Antalya Kepez Die Region befindet si…
$823,247
Eine Anfrage stellen
Geschäft 92 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 92 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 92 m²
Büros und Geschäfte in Gehweite zum Strand in Avsallar, Alanya Avsallar, ein Stadtteil von A…
$651,905
Eine Anfrage stellen
Geschäft 195 m² in Akdeniz, Türkei
Geschäft 195 m²
Akdeniz, Türkei
Fläche 195 m²
$15,99M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 165 m² in Aksu, Türkei
Geschäft 165 m²
Aksu, Türkei
Fläche 165 m²
$19,53M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 2 m² in Yenişehir, Türkei
Geschäft 2 m²
Yenişehir, Türkei
Fläche 2 m²
$23,25M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 577 m² in Aksu, Türkei
Geschäft 577 m²
Aksu, Türkei
Fläche 577 m²
Etagenzahl 2
Gewerbeimmobilie an einer Hauptverkehrsstraße mit großen Nutzflächen in Antalya Altıntaş Die…
$2,51M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 194 m² in Kepez, Türkei
Geschäft 194 m²
Kepez, Türkei
Fläche 194 m²
Investitionsgeschäft mit hohem Mietpotenzial im Bezirk Antalya Kepez Der Stadtteil Güneş im …
$181,276
Eine Anfrage stellen
Geschäft 1 500 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 1 500 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 3
Geschäfte zum Verkauf in bester Lage in Şirinyalı, Antalya Die aus drei Einheiten bestehende…
$1,99M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 275 m² in Aksu, Türkei
Geschäft 275 m²
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 275 m²
Etagenzahl 3
3 Etagen Geschäfte in einem einzigartigen Projekt in Antalya Aksu Die Geschäfte befinden sic…
$906,535
Eine Anfrage stellen
Geschäft 120 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 120 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 120 m²
$5,17M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 337 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 337 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 337 m²
Gewerbeimmobilien mit Blick auf die Stadt in einem Geschäftszentrum in Oba, Alanya Oba, gele…
$1,43M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 120 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 120 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 120 m²
$24,76M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 140 m² in Karaisali, Türkei
Geschäft 140 m²
Karaisali, Türkei
Fläche 140 m²
$6,98M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 39 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 39 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 39 m²
$2,56M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 300 m² in Akdeniz, Türkei
Geschäft 300 m²
Akdeniz, Türkei
Fläche 300 m²
$17,44M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 135 m² in Mezitli, Türkei
Geschäft 135 m²
Mezitli, Türkei
Fläche 135 m²
$9,65M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 600 m² in Kepez, Türkei
Geschäft 600 m²
Kepez, Türkei
Fläche 600 m²
$25,52M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 500 m² in Alanya, Türkei
Geschäft 500 m²
Alanya, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 500 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf an einer Ringstraße in Alanya Oba Alanya, das Ferienzentrum in…
$608,916
Eine Anfrage stellen
Geschäft in Mahmutlar, Türkei
Geschäft
Mahmutlar, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 12
# KONSTRUKTIONSINFORMATIONEN - BEGINNSDATUM: 20.05.2021 - DATUM DER ENDGÜLTIGEN FERTIGSTEL…
$212,548
Eine Anfrage stellen
Geschäft 63 m² in Alanya, Türkei
Geschäft 63 m²
Alanya, Türkei
Fläche 63 m²
Die geschichtsträchtige Geschichte Alanias, das Alanya Center-Magazin, zeichnet sich durch s…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft 200 m² in Mahmutlar, Türkei
Geschäft 200 m²
Mahmutlar, Türkei
Fläche 200 m²
Kargıcak, eine charmante Region in Alanya, Türkei, bietet eine attraktive Investitionsmöglic…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft in Kargıcak, Türkei
Geschäft
Kargıcak, Türkei
Etagenzahl 5
We would like to announce that our project is suitable for acquiring TURKISH CITIZENSHIP thr…
$607,364
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Mittelmeerregion

gewerbeimmobilien
hotels
büros
anlageimmobilien
Realting.com
Gehen