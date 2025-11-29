Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Laden in Aydin, Türkei

Efeler
3
Geschäft 40 m² in Efeler, Türkei
Geschäft 40 m²
Efeler, Türkei
Fläche 40 m²
$1,36M
Geschäft 115 m² in Efeler, Türkei
Geschäft 115 m²
Efeler, Türkei
Fläche 115 m²
$4,87M
Geschäft 194 m² in Sinirteke, Türkei
Geschäft 194 m²
Sinirteke, Türkei
Fläche 194 m²
$2,90M
Geschäft 137 m² in Efeler, Türkei
Geschäft 137 m²
Efeler, Türkei
Fläche 137 m²
$1,08M
Geschäft 60 m² in Kuşadası, Türkei
Geschäft 60 m²
Kuşadası, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/2
Neue investierbare Gewerbeimmobilie zum Verkauf in Aydın Kuşadası Kadınlardenizi Die zum Ver…
$364,101
Geschäft 78 m² in Kuşadası, Türkei
Geschäft 78 m²
Kuşadası, Türkei
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/5
Geschäfte in einer eleganten Nachbarschaft innerhalb eines Komplexes in Kuşadası Kuşadası li…
$241,422
