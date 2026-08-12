Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Marmararegion
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Marmararegion, Türkei

;
İstanbul
26
Yalova
6
Kadikoy
3
Yalova Merkez
3
Zeig mehr
Geschäft Löschen
Alles löschen
35 immobilienobjekte total found
Geschäft 87 m² in Beyoglu, Türkei
Geschäft 87 m²
Beyoglu, Türkei
Fläche 87 m²
Etagenzahl 9
Geschäft mit großer Nutzungsfläche an der Hauptstraße in Beyoğlu Gewerbliche Läden befinden …
$429,520
Eine Anfrage stellen
Geschäft 1 200 m² in Eyupsultan, Türkei
Geschäft 1 200 m²
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 12
Geschäfte in der Nähe der Hauptstraße in Alibeyköy Eyüpsultan Die Gewerbeläden befinden sich…
$1,20M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 108 m² in Esenyurt, Türkei
Geschäft 108 m²
Esenyurt, Türkei
Fläche 108 m²
Etagenzahl 20
Geschäfte zum Verkauf in günstiger Lage in Istanbul Esenyurt Diese schlüsselfertigen Geschäf…
$199,750
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Geschäft 1 502 m² in Kagithane, Türkei
Geschäft 1 502 m²
Kagithane, Türkei
Fläche 1 502 m²
Etagenzahl 13
Geschäft in strategischer Lage in Kağıthane İstanbul Das Geschäft in Kağıthane, İstanbul, be…
$12,59M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 500 m² in Altınova, Türkei
Geschäft 500 m²
Altınova, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 500 m²
Stockwerk 1/3
Büros und Geschäfte im Geschäftszentrum an der Hauptstraße in Yalova Yalova wird häufig aufg…
$805,927
Eine Anfrage stellen
Geschäft 87 m² in Basaksehir, Türkei
Geschäft 87 m²
Basaksehir, Türkei
Fläche 87 m²
Investitionsneue Geschäfte an einer Hauptstraße in Başakşehir Istanbul Başakşehir ist ein au…
$360,243
Eine Anfrage stellen
Geschäft 90 m² in Esenyurt, Türkei
Geschäft 90 m²
Esenyurt, Türkei
Fläche 90 m²
Schlüsselfertige Geschäfte zum Verkauf in Esenyurt İstanbul Die Geschäfte im Stadtteil Esen…
$749,351
Eine Anfrage stellen
Geschäft 291 m² in Çekmeköy, Türkei
Geschäft 291 m²
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 291 m²
Etagenzahl 1
Geschäft zum Verkauf in Çekmeköy mit hohem Ertragspotenzial Çekmeköy liegt auf der asiatisch…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 248 m² in Cicek Caddesi, Türkei
Geschäft 248 m²
Cicek Caddesi, Türkei
Fläche 248 m²
$21,86M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 175 m² in Basaksehir, Türkei
Geschäft 175 m²
Basaksehir, Türkei
Fläche 175 m²
Etagenzahl 5
Investitionsgeschäfte an einer belebten Hauptstraße in Istanbul Başakşehir Diese eleganten G…
$599,250
Eine Anfrage stellen
Geschäft 460 m² in Çiftlikköy, Türkei
Geschäft 460 m²
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 460 m²
Etagenzahl 4
Investitionsgeschäft mit Lagerraum im Stadtteil Kelebek Çayırı in Yalova Yalova ist eine wun…
$565,766
Eine Anfrage stellen
Geschäft 625 m² in Yalova Merkez, Türkei
Geschäft 625 m²
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 625 m²
Etagenzahl 4
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Yalova, in der Nähe aller notwendigen Einrichtungen Dank de…
$1,61M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 220 m² in Bagcilar, Türkei
Geschäft 220 m²
Bagcilar, Türkei
Fläche 220 m²
50 m. Entfernung zur U-Bahn-Station in Bagcilar Migros Markt Mieter Shop Das zu verkaufende …
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 550 m² in Eyupsultan, Türkei
Geschäft 550 m²
Eyupsultan, Türkei
Fläche 550 m²
Etagenzahl 12
Geschäfte in der Nähe der Hauptstraße in Alibeyköy Eyüpsultan Die Gewerbeläden befinden sich…
$599,250
Eine Anfrage stellen
Geschäft 350 m² in Kadikoy, Türkei
Geschäft 350 m²
Kadikoy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 350 m²
Geschäfte in der Nähe der Straßenbahn und auf einer belebten Straße in Kadıköy Moda Die zum …
$6,25M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 440 m² in Yalova Merkez, Türkei
Geschäft 440 m²
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 440 m²
Etagenzahl 3
Geräumiges Geschäft an der Straße von Yalova nach Termal Yalova ist ein Wohn- und Tourismusz…
$628,115
Eine Anfrage stellen
Geschäft 62 m² in Kagithane, Türkei
Geschäft 62 m²
Kagithane, Türkei
Fläche 62 m²
Etagenzahl 11
Geschäfte zur Investition in einem zentral gelegenen Komplex in Kagithane Die preisgünstigen…
$503,416
Eine Anfrage stellen
Geschäft 1 m² in Kartal, Türkei
Geschäft 1 m²
Kartal, Türkei
Fläche 1 m²
$27,61M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 50 m² in Basaksehir, Türkei
Geschäft 50 m²
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 2
Neue Geschäfte an der Hauptstraße in Başakşehir Diese Geschäfte befinden sich in Başakşehir,…
$73,319
Eine Anfrage stellen
Geschäft 118 m² in Sariyer, Türkei
Geschäft 118 m²
Sariyer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 118 m²
Etagenzahl 17
Geschäfte in bester Lage in Maslak, Sarıyer, Istanbul Sarıyer, auf der europäischen Seite Is…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 131 m² in Beylikduzu, Türkei
Geschäft 131 m²
Beylikduzu, Türkei
Fläche 131 m²
Etagenzahl 9
Geschäfte in einem Freiluftbasar mit und ohne Mieter in İstanbul Die Geschäfte befinden sich…
$499,952
Eine Anfrage stellen
Geschäft 220 m² in Yalova Merkez, Türkei
Geschäft 220 m²
Yalova Merkez, Türkei
Fläche 220 m²
Stockwerk 1/5
Geschäfte an der Autobahn nach Istanbul in Yalova Gaziosmanpaşa Yalova ist aufgrund seiner N…
$675,455
Eine Anfrage stellen
Geschäft 29 m² in Kadikoy, Türkei
Geschäft 29 m²
Kadikoy, Türkei
Fläche 29 m²
Für Investitionen geeignetes Geschäft in einer belebten Straße in Kadıköy Istanbul Das Inves…
$334,841
Eine Anfrage stellen
Geschäft 120 m² in Atasehir, Türkei
Geschäft 120 m²
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 14
Hochrentable Gewerbeimmobilien in bester Lage in Istanbul Ataşehir Diese Büros und Geschäfte…
$910,998
Eine Anfrage stellen
Geschäft 136 m² in Maltepe, Türkei
Geschäft 136 m²
Maltepe, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 136 m²
Geschäfte zum Verkauf in Maltepe in der Nähe der Autobahn E-5 und der U-Bahn Die zum Verkauf…
$885,596
Eine Anfrage stellen
Geschäft 24 m² in Gungoren, Türkei
Geschäft 24 m²
Gungoren, Türkei
Fläche 24 m²
Etagenzahl 4
Geschäfte, die Investitionsmöglichkeiten in Güngören, İstanbul bieten Merter liegt zwischen …
$499,952
Eine Anfrage stellen
Geschäft 538 m² in Atasehir, Türkei
Geschäft 538 m²
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 538 m²
Etagenzahl 9
Investitionsobjekte in der Nähe der U-Bahn in Ataşehir, Istanbul Die Gewerbeimmobilien befin…
$2,97M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 112 m² in 11 Sokak, Türkei
Geschäft 112 m²
11 Sokak, Türkei
Fläche 112 m²
$4,82M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 245 m² in Orhangazi, Türkei
Geschäft 245 m²
Orhangazi, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 245 m²
Etagenzahl 1
Geschäfte in einem Freiluft-Einkaufszentrum in Orhangazi, Bursa Die Region Orhangazi in Burs…
$439,912
Eine Anfrage stellen
Geschäft 50 m² in Kadikoy, Türkei
Geschäft 50 m²
Kadikoy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 11
Geschäfte zum Verkauf im Einkaufszentrum in Istanbul Kadıköy Geschäfte zum Verkauf sind in I…
$1,50M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Marmararegion

gewerbeimmobilien
hotels
büros
anlageimmobilien
Realting.com
Gehen