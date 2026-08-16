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8 immobilienobjekte total found
Geschäft 555 m² in Odunpazarı, Türkei
Geschäft 555 m²
Odunpazarı, Türkei
Fläche 555 m²
$14,24M
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Geschäft 93 m² in Golbasi, Türkei
Geschäft 93 m²
Golbasi, Türkei
Fläche 93 m²
Etagenzahl 4
Neu gebaute Gewerbeimmobilien in bester Lage in İncek, Ankara Diese neu gebauten Gewerbeimmo…
$366,686
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Geschäft 225 m² in Odunpazarı, Türkei
Geschäft 225 m²
Odunpazarı, Türkei
Fläche 225 m²
$4,24M
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Geschäft 800 m² in Odunpazarı, Türkei
Geschäft 800 m²
Odunpazarı, Türkei
Fläche 800 m²
$6,37M
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Geschäft 175 m² in Tepebaşı, Türkei
Geschäft 175 m²
Tepebaşı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 175 m²
$13,95M
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Geschäft 5 m² in Etimesgut, Türkei
Geschäft 5 m²
Etimesgut, Türkei
Fläche 5 m²
Etagenzahl 18
Gewerbeimmobilie mit hohen Mieteinnahmen in Ankara Etimesgut Die Gewerbeimmobilie befindet s…
$31,675
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TekceTekce
Geschäft 220 m² in Odunpazarı, Türkei
Geschäft 220 m²
Odunpazarı, Türkei
Fläche 220 m²
$3,78M
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Geschäft 140 m² in Tepebaşı, Türkei
Geschäft 140 m²
Tepebaşı, Türkei
Fläche 140 m²
$2,03M
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